Usyk face un pas înapoi temporar! Titlul WBO la categoria grea rămâne vacant după decizia ucraineanului

Oleksandr Usyk renunță oficial la centura WBO, lăsându-l pe Fabio Wardley principalul favorit pentru promovare.

Oleksandr Usyk, în vârstă de 38 de ani, a informat oficial Organizația Mondială de Box că nu va continua procedurile pentru apărarea obligatorie a titlului WBO la categoria grea, pe care ar fi trebuit să îl pună în joc împotriva britanicului Fabio Wardley. Decizia a venit după „o analiză atentă”, iar forul internațional a confirmat primirea comunicării din partea echipei campionului ucrainean. În urma acestei hotărâri, Wardley, în vârstă de 30 de ani, este așteptat să fie promovat campion mondial WBO, conform informațiilor publicate de Sky Sports.

Usyk rămâne cu titlurile WBA, WBC și IBF, pe care și le-a asigurat după victoria din decembrie împotriva lui Daniel Dubois, meci în urma căruia a recâștigat și centura IBF. De altfel, ucraineanul devenise pentru prima dată campion mondial incontestabil în mai 2024, după triumful în fața lui Tyson Fury, moment în care unificase cele patru centuri ale categoriei grea. Doar o lună mai târziu, a renunțat la centura IBF din cauza obligațiilor contractuale privind revanșa cu Fury.

Organizația Mondială de Box a reacționat oficial printr-un comunicat, în care președintele Gustavo Olivieri a transmis un mesaj de respect la adresa sportivului ucrainean, apreciindu-i parcursul excepțional în boxul profesionist. WBO a subliniat că nu este vorba despre o retragere din activitate, ci despre o pauză asumată de către sportiv, care rămâne bine poziționat în istoria acestui sport.

Decizia, consecință a contextului negocierilor și a obligațiilor din calendarul competițional

Usyk a obținut centura WBO în 2021, după victoria contra lui Anthony Joshua, și a reușit să își apere titlul de patru ori în fața unor adversari de top. Situația actuală a apărării obligatorii a fost influențată și de contextul negocierilor inițiate de WBO în iulie, când forul mondial a stabilit obligativitatea intrării la masa discuțiilor cu Joseph Parker, campionul interimar. Neozeelandezul devenise challenger oficial după victoriile împotriva lui Zhilei Zhang și Martin Bakole, însă a fost depistat pozitiv la cocaină înaintea meciului programat cu Fabio Wardley în noiembrie, lucru care a complicat și mai mult parcursul procedural al categoriei.

În ciuda acestor întreruperi, WBO a transmis că ușile organizației rămân deschise pentru Oleksandr Usyk, considerat unul dintre cei mai valoroși campioni ai erei moderne. În comunicatul emis, forul a reconfirmat că decizia ucraineanului este una temporară, justificată de ritmul competițional intens din ultimele luni și de nevoia acestuia de a-și recalibra planurile sportive.

Rămâne de văzut cum se va reconfigura scena categoriei grea, odată cu promovarea așteptată a lui Fabio Wardley și cu potențialele reveniri ale lui Usyk în cadrul viitoarelor meciuri pentru centurile rămase. Boxul mondial intră astfel într-o nouă fază de redistribuire a titlurilor, în contextul în care unul dintre cei mai dominanți campioni ai ultimului deceniu intră într-o scurtă pauză competițională.

