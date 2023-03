USR numește ASF un fel de stat în stat, după majorarea polițelor RCA cu aproape 40%

USR susţine că PSD şi PNL îi protejează pe şefii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) care refuză să vină în Parlament să le explice românilor de ce preţurile poliţelor RCA sunt atât de mari şi ce măsuri au luat.

„ASF, stat în stat? Şefii Autorităţii nu vin în Parlament şi refuză să spună câţi bani iau pe lună. Protejaţi de PSD şi PNL, şefii ASF refuză să vină în Parlament să explice românilor de ce au explodat poliţele RCA şi ce măsuri au luat. Cum refuză şi să spună câţi bani încasează pe lună pentru a nu-şi face treaba şi a închide ochii la ce se întâmplă pe piaţa asigurărilor din România”, a transmis USR, luni, într-un comunicat.

USR precizează că o altă cerere ca şefii ASF să vină în Parlament a depus-o vinerea trecută, după ce alte două solicitări au fost băgate la sertar de PSD şi PNL.

„Secretomania care înconjoară activitatea ASF este cu atât mare când e vorba de sumele încasate de membrii Consiliului ASF cu titlu de salarii, sporuri, locuinţă de serviciu, cazare, diurnă etc.”, mai transmite USR.

Deputatul USR Claudiu Năsui a arătat că a solicitat în mai multe rânduri conducerii ASF – atât prin interpelare parlamentară, cât şi în calitate de membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci – să prezinte contractul colectiv de muncă din Autoritate, implicit informaţii despre banii plătiţi lunar.

Năsui a solicitat datele în baza Legii 544 privind accesul la informaţiile de interes public, iar în urma refuzului, a chemat ASF în instanţă, mai precizează USR.

„Am ajuns să chem în instanţă ASF ca să prezinte date ce ar trebui să fie publice. Le-am solicitat contractul colectiv de muncă pentru a vedea dacă se confirmă informaţia că, pentru a nu-şi creşte salariile şi să iasă discuţii, cei de la ASF şi-au adăugat două salarii pe an. Adică, iau 14 salarii pe an. După ce am câştigat în prima instanţă, ASF a făcut recurs, ca să nu vedem cât câştigă şi ce sporuri au. Iar Agenţia Naţională de Integritate, care ar trebui să sancţioneze această secretomanie, nu intervine, pentru că este, de asemenea, controlată politic şi e asmuţită împotriva duşmanilor politici”, a afirmat Claudiu Năsui, potrivit sursei citate.