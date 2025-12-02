6.6 C
Ursula von der Leyen anunță noi sancțiuni UE împotriva Belarusului după „atacul hibrid” asupra Lituaniei

Actualizat:
Foto Facebook ZIUA.md, 10 iulie 2025

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni că UE pregătește sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca urmare a ‘atacului hibrid’ asupra Lituaniei cu baloane pentru contrabandă, în timp ce Belarusul a acuzat la rândul său Lituania că folosește drone pentru operațiuni de spionaj și de răspândire de ‘materiale extremiste’ împotriva președintelui Aleksandr Lukașenko, după găsirea unei astfel de drone, relatează agențiile Reuters și EFE.

Președinta Comisiei Europene a declarat că a discutat luni situația într-o conversație telefonică cu președintele lituanian, Gitanas Nauseda. ‘Situația la frontiera cu Belarus se deteriorează, cu o creștere a incursiunilor cu baloane ale contrabandiștilor în spațiul aerian lituanian’, a afirmat Von der Leyen pe rețelele de socializare, adăugând că aceste ‘atacuri hibride ale regimului Lukașenko sunt complet inacceptabile’. În acest context, ea a anunțat că UE ‘pregătește măsuri suplimentare’ în cadrul regimului său de sancțiuni împotriva Belarusului, țară aliată a Rusiei.

Incursiunile baloanelor folosite de contrabandiștii de țigări au perturbat în Lituania sute de zboruri și au cauzat pierderi semnificative aeroporturilor din această țară. Potrivit Lituaniei și Bruxelles-ului, în aceste incursiuni nu este vorba doar despre contrabandă, ci și despre o campanie hibridă mai amplă și mai țintită, împreună cu alte acțiuni, inclusiv traficul de migranți.

Belarus a trimis și drone înspre Lituania

Apariția acestor baloane urmează unor incursiuni cu drone dinspre Belarus. O astfel de dronă a provocat în luna iulie panică în rândul autorităților de la Vilnius. Premierul Gintautas Paluckas (care între timp a demisionat) și președintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost atunci duși pentru scurt timp în adăposturi antiaeriene. În cele din urmă, autoritățile și-au dat seama că drona nu reprezenta niciun pericol. Tot în acea perioadă, o dronă ce pare că a fost lansată de Rusia în direcția Ucrainei, dar a fost dezorientată de sistemele de război electronic ale armatei ucrainene, și-a pierdut traiectoria și astfel și-a schimbat direcția către Belarus și apoi către Lituania, unde s-a prăbușit întâmplător chiar în perimetrul unei baze militare, fiind descoperită acolo abia câteva zile mai târziu.

Belarusul la rândul său a acuzat luni Lituania că folosește împotriva sa drone pentru spionaj și pentru a lansa ‘materiale extremiste’, în timp ce Lituania găzduiește opozanți ai lui Lukașenko, ce s-au refugiat în această țară pentru a nu ajunge în închisoare.

‘O dronă de origine necunoscută a fost găsită ieri pe una dintre străzile din Grodno’ un oraș din vestul Belarusului, a transmis luni Ministerul de Interne de la Minsk, care a publicat și imagini cu ceea ce susține că este respectiva dronă. ‘În urma inspecției efectuate de poliție, s-a constatat că drona era echipată cu o cameră foto și video capabilă să colecteze informații. În plus, materiale tipărite extremiste au fost lansate din dronă’, adaugă același minister, acuzații negate de guvernul de la Vilnius.

Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
