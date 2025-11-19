Aparatul a pătruns aproximativ 8 kilometri pe teritoriul național, fiind detectat în zona dintre Vâlcov și localitățile Periprava și Chilia Veche

Ministerul Apărării a anunțat miercuri dimineață că o dronă neidentificată a fost observată în spațiul aerian al României în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, într-un context marcat de atacuri rusești asupra sudului Ucrainei. Aparatul a pătruns aproximativ 8 kilometri pe teritoriul național, fiind detectat în zona dintre Vâlcov și localitățile Periprava și Chilia Veche.

Potrivit comunicatului, drona a dispărut de pe radar pentru scurt timp, reapărând apoi sporadic în decursul a circa 12 minute, cu traiectorii observate între Colibași și Foltești, iar ulterior spre zona Oancea. În urma acestor semnalări, autoritățile au emis două alerte RO-Alert pentru populația din nordul județelor Tulcea și Galați.

Pentru supravegherea situației aeriene la granița cu Ucraina, două avioane Eurofighter Typhoon aparținând detașamentului german de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu au fost trimise în misiune la ora 00:25. Totodată, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16 de la Baza 71 Câmpia Turzii.

Misiunea de control s-a încheiat fără incidente: Eurofighterele s-au întors la Mihail Kogălniceanu în jurul orei 01:50, iar F-16 au aterizat la Câmpia Turzii, aproximativ o oră mai târziu.

Ministerul Apărării precizează că nu există informații privind prăbușirea vreunui vehicul aerian pe teritoriul României. Echipe specializate sunt pregătite să verifice zonele indicate, în funcție de evoluția datelor colectate.

