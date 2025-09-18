Universitatea Craiova continuă campania de achiziții! Atacantul brazilian Ramon Gomes de Lima a semnat pe 3 ani

Oltenii l-au adus pe tânărul sud-american de la Portuguesa U20, urmând ca în primă fază să evolueze pentru echipa a doua.

Universitatea Craiova a reușit o nouă mutare pe piața transferurilor, deși perioada oficială s-a încheiat de mai bine de o săptămână. Patronul Mihai Rotaru a parafat aducerea atacantului brazilian Ramon Gomes de Lima, în vârstă de 19 ani, de la echipa under 20 a formației Portuguesa.

Transferul a fost confirmat de MTA Group, firma de impresariat care îl reprezintă pe jucător, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. „Ramon Gomes de Lima a semnat un contract profesionist pe trei ani cu U Craiova, club din Superliga românească, cu opțiunea unui al patrulea an, până la 30 iunie 2029. Acest transfer de succes a fost posibil datorită colaborării partenerilor noștri brazilieni exclusivi, care și-au oferit în mod constant disponibilitatea și expertiza pentru a ne ajuta să atingem această etapă importantă. Mult succes, Ramon, acum marele tău vis te așteaptă”, au transmis reprezentanții agenției.

A 17-a mutare a sezonului pentru Craiova

Ramon Gomes de Lima va evolua inițial pentru echipa secundă a clubului din Bănie, însă este considerat o investiție pentru viitorul apropiat al formației. Prin această mutare, Universitatea Craiova ajunge la 17 transferuri realizate în actualul sezon.

În această vară și în startul campionatului, oltenii au adus jucători precum Florin Ștefan, Sebastian Șerban, Steven Nsimba, Tudor Băluță, Alexandru Crețu, Samuel Teles, Adrian Rus, David Matei, Nikola Stevanovic, Darius Fălcușan, Monday Etim, Pavlo Isneko, Mihnea Rădulescu, Oleksandr Romanchuk, Luca Băsceanu și Assad Al Hamlawi.

Cu un lot întinerit și completat de numeroși jucători under 21, Universitatea Craiova se află pe primul loc în Superliga după primele 9 etape, cu 23 de puncte, la patru distanță de Rapid.

