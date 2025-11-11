Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) avertizează că reacțiile repetate din spațiul public față de deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție pun în pericol independența sistemului judiciar și, implicit, întreaga societate.

„Critica argumentată juridic este legitimă. Dar linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”, se arată în comunicatul UNBR.

UNBR subliniază că respectul pentru lege și procedură nu reprezintă doar un gest formal, ci o condiție esențială a libertății:

„Fără ele, societatea cade pradă arbitrarului, iar justiția se transformă într-un instrument al pasiunilor de moment”.

Denigrarea publică repetată a actului de justiție nu afectează doar o instituție, ci produce efecte pe termen lung, mai transmite UNBR: eroziunea prezumției de nevinovăție, încurajarea răzbunărilor extra-legale, influențe politice sau economice și reducerea capacității sistemului de a aplica legea în mod previzibil.

Consecințe pentru întreaga societate

„Atunci când încrederea publică în justiție se destramă, consecințele vor fi resimțite de toți: justiția își pierde autoritatea, cetățenii devin vulnerabili în fața abuzurilor, iar legea încetează să mai fie un sprijin sigur, transformându-se într-un teren al arbitrariului”, avertizează UNBR.

Recuperarea controlului instituțional și moral asupra actului de justiție este mult mai dificilă decât corectarea unei hotărâri judecătorești, pentru că distrugerea încrederii se propagă în fibrele societății, susține organizația.

Un apel la rațiune și dialog public

„Avocații au datoria de a readuce dezbaterea în spațiul rațiunii. Nu pentru a apăra decizii anume, ci pentru a apăra ordinea juridică de tentația unor manipulări populiste”, transmite UNBR.

Organizația face apel la toate instituțiile sistemului judiciar, la mass-media și la societatea civilă să inițieze imediat un dialog public structurat și mecanisme de consolidare a încrederii.

Pact pentru Justiție: angajamentul colectiv pentru independență

UNBR propune crearea unui „Pact pentru Justiție”, un angajament colectiv de a proteja independența, transparența și responsabilitatea actului de justiție, dincolo de conjuncturi și interese de moment. „Justiția nu mai are nevoie de aplauze sau de huiduieli, ci de luciditate!”, a mai transmis organizația.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.