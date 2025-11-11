România riscă să piardă 231 de milioane de euro din fondurile europene din cauza blocării reformei pensiilor magistraților, reformă asumată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a avertizat marți ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„Oana Gheorghiu a declarat ceva ce este absolut evident pentru toată lumea: România nu îşi mai permite să plătească pensii speciale. Oricât de greu de acceptat ar fi acest lucru de către magistraţi, trebuie să reaşezăm sistemul public de pensii astfel încât el să devină echitabil pentru toţi”, a scris ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene pe pagina sa de Facebook.

Pîslaru a adăugat că Guvernul condus de Ilie Bolojan are „toată reverenţa pentru magistraţi şi pentru munca extrem de dificilă pe care o fac zi de zi”, dar același respect se îndreaptă și către medici, profesori, pompieri, polițiști și asistenți medicali, care desfășoară activități esențiale pentru funcționarea statului.

„România nu îşi permite un sistem de pensii generos doar pentru unii”

Oficialul a subliniat că România trebuie să adopte un sistem de pensii echitabil și sustenabil, care să nu privilegieze anumite categorii în detrimentul celorlalți contribuabili.

„România nu îşi permite un sistem de pensii generos doar pentru unii şi foarte costisitor pentru cei mulţi”, a transmis ministrul, exprimându-și solidaritatea cu vicepremierul Oana Gheorghiu, vizată de o plângere penală din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru „incitare la ură și discriminare”.

„Vreau să fiu cât se poate de clar: dacă a spune ce e drept şi just pentru fiecare român este interpretat de către o parte dintre magistraţi ca fiind incitare la ură, atunci doresc să mă auto-denunţ. Sunt solidar cu Oana Gheorghiu şi îi mulţumesc public pentru curajul de a spune cu fermitate lucrurile pe care majoritatea politicienilor oportunişti din România nu îndrăznesc nici măcar să le şoptească”, a precizat Dragoș Pîslaru.

El a reamintit că România și-a asumat, prin PNRR, reforma pensiilor magistraților, iar blocarea acesteia de către sistemul judiciar are consecințe directe:

„Blocarea acestui proces tocmai de către magistraţi ne costă 231 milioane de euro”.

Reacția CSM: Declarațiile Oanei Gheorghiu sunt „iresponsabile și populiste”

În replică, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis luni un comunicat de presă în care acuză că declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu au „încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor într-un mod iresponsabil și populist”.

