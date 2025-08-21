J.D. Vance, vicepreședintele Statelor Unite, a afirmat că țările europene trebuie să joace un rol central în garantarea securității Ucrainei, potrivit EFE și Reuters.

„Nu cred că ar trebui să ne asumăm totul. Cred că trebuie să ajutăm, dacă este necesar, pentru a opri războiul și crimele. Dar cred că trebuie să ne așteptăm ca Europa să joace rolul principal”, a spus J.D. Vance într-un interviu la Fox News.

Vance a adăugat că „indiferent de forma pe care o va lua aceasta, europenii vor trebui să-și asume cea mai mare parte a poverii. Este continentul lor, este securitatea lor, iar președintele a fost foarte clar – ei vor trebui să își intensifice eforturile”.

Inițiativa Trump de a discuta cu Rusia, în contextul războiului

În cadrul interviului, Vance a menționat că, în timpul vizitei liderilor europeni și a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, Trump a luat inițiativa de a-l suna pe Vladimir Putin pentru a avansa spre o posibilă întâlnire bilaterală pentru soluționarea crizei.

Vance a precizat că Rusia dorește o parte din teritoriul Ucrainei, „majoritatea acesteia fiind ocupată de ei, dar și ceva ce nu au ocupat”. În prezent, Rusia controlează aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a spus că „schimbul de teritorii” va fi esențial pentru orice acord de pace.

Poziția Ucraienei față de cedări teritoriale

Președintele Zelenski a declarat că Ucraina nu poate accepta cedarea niciunui teritoriu, poziție înscrisă în Constituție.

Însă, din cauza limitărilor militare, Kievul nu poate recuceri toate zonele ocupate și are o influență diplomatică restrânsă pentru a impune retrageri rapide.

Pentru Ucraina, prioritatea principală este garantarea securității împotriva agresiunii ruse.

Donald Trump a spus că nu va trimite trupe, dar că poate oferi sprijin aerian. În același timp, țările europene au format o „coaliție a voluntarilor” pentru a garanta securitatea Ucrainei.

Casa Albă a clarificat că Washingtonul nu va continua să „scrie cecuri în alb” pentru finanțarea acestei apărări.