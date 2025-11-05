Un vulcan „adormit” din Iran se trezește după 700.000 de ani – ce au descoperit cercetătorii din spațiu

Un vulcan din sud-estul Iranului, considerat inactiv de mii de ani, a început să se miște din nou, sugerând că presiunea crește sub crusta terestră. Vulcanul Taftan, cu o altitudine impresionantă de aproape 4.000 de metri, a înregistrat o ridicare a solului de aproximativ 9 centimetri în doar 10 luni – un semn care, deși pare minor, ar putea avea implicații importante.

Un semnal descoperit din spațiu

Modificarea solului a fost detectată de oamenii de știință prin tehnologia InSAR, o metodă de monitorizare radar care folosește sateliți pentru a măsura cu precizie deformările scoarței terestre. Studiul, condus de cercetători ai Consiliului Național de Cercetare din Spania, a arătat că ridicarea s-a produs între iulie 2023 și mai 2024 și nu a revenit la normal, indicând că presiunea internă încă se acumulează.

„Nu vorbim despre un vulcan mort, ci despre un sistem activ care începe să dea semne de viață,” avertizează Pablo J. González, autor principal al studiului.

Ce se întâmplă sub Taftan?

Modelările arată că presiunea provine dintr-o zonă superficială, situată la aproximativ 500 de metri sub vârf – prea sus pentru a indica magma propriu-zisă, dar suficient de adânc pentru a arăta acumularea de gaze vulcanice. Această acumulare poate preceda fie o degazare lentă, fie un eveniment brusc, precum o explozie freatică.

Deși vulcanul nu a erupt în istoria recentă, observatorii locali au raportat în trecut emanarea de gaze prin fumarole – deschideri naturale în crusta vulcanică.

Pericolele imediate

Experții spun că nu lava este pericolul cel mai apropiat, ci posibilele explozii cu aburi, care se pot declanșa fără avertisment atunci când apa subterană intră în contact cu roci încins. Orașul Khash, situat la aproximativ 50 de kilometri distanță, ar putea resimți efecte precum dioxidul de sulf în aer sau norii de praf rezultat din astfel de explozii.

Un apel către autorități

Deoarece Taftan se află într-o zonă izolată și nu dispune de instrumente de monitorizare la sol, cercetătorii cer instalarea rapidă de seismometre, senzori GPS și echipament de monitorizare a gazelor.

„Acesta nu este un mesaj menit să provoace panică, ci un avertisment pentru autorități. E momentul perfect să investim în supraveghere și prevenție, cât timp muntele doar șoptește, nu țipă,” spune González.

Deocamdată, sateliții continuă să vegheze vulcanul Taftan, iar oamenii de știință urmăresc cu atenție fiecare mișcare a acestuia. If we listen carefully, natura ar putea să ne vorbească înainte să ne lovească.

