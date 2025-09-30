Descoperire medicală uimitoare: oamenii de știință au identificat un nou organ ascuns în corpul uman

Credeam că, în secolul XXI, știm deja fiecare detaliu despre anatomia umană. Totuși, o echipă de cercetători din Olanda a demonstrat contrariul, după ce a descoperit accidental un organ necunoscut până acum – glandele salivare tubariale, localizate chiar în spatele nasului, în zona unde cavitatea nazală se unește cu gâtul.

Descoperirea a fost făcută în 2020 de către specialiștii de la Netherlands Cancer Institute, în timp ce studiau cancerul de prostată. În timpul unor investigații imagistice avansate (CT și PET-scan), pacienților li s-a administrat glucoză radioactivă pentru a evidenția tumorile. Spre surprinderea echipei, scanările au arătat două zone luminoase neașteptate în partea superioară a gâtului. Analiza atentă a condus la concluzia că era vorba de un set complet nou de glande salivare.

Rol vital în organism

Noile glande au o funcție esențială: ele lubrifiază și umezesc zona gâtului aflată în spatele nasului și gurii, ceea ce le face extrem de importante pentru procesele de vorbire, înghițire și respirație.

Deși sunt suficient de mari pentru a fi considerate un organ propriu-zis, glandele au rămas nedetectate până acum pentru că se află într-o zonă greu accesibilă și nu pot fi observate fără tehnologii imagistice extrem de sensibile.

Impact major pentru tratamentele oncologice

Dr. Wouter Vogel, oncolog radioterapeut și unul dintre autorii studiului, a subliniat implicațiile importante ale descoperirii: „O singură rază direcționată greșit în timpul radioterapiei poate deteriora permanent aceste glande. Nimeni nu a încercat vreodată să le protejeze, pentru că pur și simplu nu știam că există.”

Această revelație ar putea explica de ce mulți pacienți oncologici suferă de uscăciune severă a gurii și dificultăți la înghițire după tratamente cu radiații. De acum, medicii ar putea ajusta tehnicile pentru a evita deteriorarea glandelor tubariale, reducând efectele secundare și îmbunătățind calitatea vieții pacienților.

Un pas înainte în medicină

Deși poate părea incredibil că un organ a rămas ascuns până în prezent, cercetătorii spun că descoperirea subliniază cât de complex este corpul uman. Următorul obiectiv este studierea în detaliu a glandelor și găsirea metodelor de protecție în timpul tratamentelor oncologice.

Această descoperire nu doar rescrie manualele de anatomie, dar deschide și drumuri noi în medicina modernă, demonstrând că organismul uman încă ascunde secrete nebănuite.

