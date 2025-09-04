Un test de trei minute poate detecta riscul crescut de Alzheimer înainte de apariția simptomelor

Un test rapid de trei minute care analizează activitatea electrică a creierului poate identifica probleme de memorie asociate bolii Alzheimer mult înainte ca diagnosticul să fie pus în mod obișnuit, deschizând calea pentru intervenții medicamentoase timpurii.

Testul, denumit Fastball, folosește electroencefalograma (EEG) prin senzori plasați pe scalp, în timp ce persoanele urmăresc o serie de imagini pe ecran. Analizând răspunsurile automate ale creierului, cercetătorii pot depista problemele de memorie specifice celor cu deteriorare cognitivă ușoară (MCI), care prezintă un risc mai mare de a dezvolta Alzheimer.

Într-un studiu pilot desfășurat de Universitatea Bath împreună cu Universitatea Bristol, au participat 54 de adulți sănătoși și 52 de pacienți cu MCI. Rezultatele au arătat că persoanele cu amnestic MCI, care afectează în special memoria obiectelor, au prezentat răspunsuri reduse la test comparativ cu cei sănătoși sau cu MCI non-amnestic.

CITEȘTE ȘI – Val nou de infectări COVID-19: cazurile cresc, dar formele rămân ușoare

Deși testul nu poate confirma cu certitudine cine va dezvolta Alzheimer, cercetările viitoare pe grupuri mai mari ar putea permite medicilor să identifice pacienții cu risc crescut și să le administreze mai devreme tratamente precum donanemab sau lecanemab, care sunt mai eficiente în stadiile incipiente ale bolii.

Toate testele au fost realizate acasă la participanți, ceea ce reduce anxietatea și crește accesibilitatea metodei. Profesorul Vladimir Litvak de la UCL a subliniat că acest studiu reprezintă „un prim pas spre dezvoltarea unui test clinic util”, iar cercetările ulterioare vor evalua dacă testul poate prezice evoluția memoriei în timp.

Dr. Julia Dudley de la Alzheimer’s Research UK a adăugat: Diagnosticul timpuriu este esențial pentru a permite oamenilor să beneficieze de tratamentele noi. Studiile pe termen lung, cu grupuri mai mari și diverse, sunt necesare pentru a înțelege cum memoria poate fi evaluată în combinație cu alte teste și analize sanguine.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.