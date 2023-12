Un portofel pierdut la un cinematograf a fost găsit 65 de ani mai târziu

Muncitorii care renovau un cinematograf din Atlanta au găsit ceva surprinzător în spatele unui perete: un portofel care fusese pierdut de un client în urmă cu 65 de ani, notează upi.com.

Un antreprenor a găsit vechiul portofel în spatele unui perete de la Plaza Theater și l-a predat proprietarului cinematografului, Chris Escobar.

Escobar a declarat că zona în care a fost găsit portofelul era probabil o fostă zonă de obiecte pierdute și găsite din biroul unui manager, care fusese ascunsă mult timp din cauza renovărilor.

“A fost ca un portal înapoi în timp”, a declarat Escobar pentru CNN în legătură cu portofelul.

Escobar a făcut câteva cercetări online și a descoperit că proprietarul portofelului, Floy Culbreth, a murit la vârsta de 87 de ani în 2005. Dar a reușit să o contacteze pe fiica ei, Thea Culbreth Chamberlain, în vârstă de 71 de ani.

“Nici măcar nu știu cum să spun cât de uluită am fost”, a declarat Chamberlain pentru The Washington Post despre prima dată când a ținut în mână portofelul pierdut de mult timp al mamei sale. “Și a durat ceva timp până când am înțeles”.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!