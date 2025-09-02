Un pahar de suc de sfeclă pe zi ar putea reduce tensiunea arterială la vârstnici, arată un studiu

Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Exeter sugerează că sucul de sfeclă roșie, bogat în nitrați, ar putea contribui la scăderea tensiunii arteriale la persoanele în vârstă.

Studiul, publicat în Free Radical Biology and Medicine, a inclus 75 de participanți: 39 de adulți sub 30 de ani și 36 de persoane cu vârste între 60 și 70 de ani. Aceștia au fost împărțiți în două grupuri și au consumat, timp de două săptămâni, fie suc de sfeclă bogat în nitrați, fie un placebo fără nitrați, cu o perioadă de „spălare” între faze.

Rezultatele au arătat că, la persoanele în vârstă, consumul zilnic de suc de sfeclă a dus la reducerea tensiunii arteriale și la modificări benefice în flora bacteriană orală: niveluri mai scăzute de Prevotella (bacterii asociate inflamației) și creșterea bacteriilor utile precum Neisseria.

Alimentele bogate în nitrați, cum sunt verdețurile, sfecla sau salata, contribuie la relaxarea vaselor de sânge și la reducerea inflamației, ceea ce ajută la scăderea tensiunii arteriale, a explicat medicul Marc Siegel, analist medical senior la Fox News.

Profesorul Andy Jones, coautor al studiului, a subliniat că rezultatele demonstrează cum dieta poate influența microbiomul oral și sănătatea vasculară, deschizând perspective noi pentru îmbunătățirea calității vieții la vârste înaintate.

Cercetătorii atrag atenția că, pe măsură ce îmbătrânim, nivelurile de oxid nitric bio-disponibil din organism scad, ceea ce face ca efectele alimentelor bogate în nitrați să fie mai vizibile la persoanele în vârstă.

