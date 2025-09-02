Impozitul este „inechitabil și ineficient”, riscând să ducă la dispariția farmaciilor din mediul rural, unde accesul la tratamente depinde exclusiv de aceste unități

Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) avertizează că menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) poate destabiliza profund funcționarea farmaciilor comunitare, în special în zonele vulnerabile, unde acestea reprezintă singura sursă de medicamente pentru populație.

Într-un comunicat de presă, organizația arată că actuala reglementare fiscală „penalizează direct și disproporționat” farmaciile, care nu au libertatea de a-și ajusta prețurile în funcție de cheltuieli, dat fiind că tarifele pentru medicamente sunt strict plafonate de Ministerul Sănătății.

„Prețurile maximale nu reflectă realitățile economice, precum inflația sau creșterea costurilor cu energia, chiriile și salariile. Mai mult, există medicamente scumpe eliberate cu adaosuri de sub 1%, ceea ce înseamnă pierderi pentru farmacii”, precizează AFFR, reamintind că nivelul marjelor comerciale nu a mai fost revizuit din 2009.

Asociația subliniază că impozitul este „inechitabil și ineficient”, riscând să ducă la dispariția farmaciilor din mediul rural, unde accesul la tratamente depinde exclusiv de aceste unități. În lipsa unor excepții fiscale, susțin farmaciștii, se compromite sustenabilitatea unui serviciu public vital.

Potrivit organizației, taxa de 1% aplicată companiilor cu venituri peste 50 de milioane de euro lovește în special firmele cu rulaje mari, dar marje reduse de profit, afectând capacitatea acestora de a reinvesti, de a susține infrastructura logistică și de a plăti furnizorii. În plus, AFFR amintește că măsura a fost anunțată ca fiind temporară, însă continuarea ei „instituie o povară fiscală nesustenabilă”.

„Ne dorim ca autoritățile să-și concentreze eforturile pe reducerea cheltuielilor publice, nu pe sacrificarea unor sectoare esențiale pentru sănătatea populației”, se mai arată în poziția oficială.

AFFR reunește aproximativ 1.100 de farmacii din România, dintre care o treime sunt situate în mediul rural.

