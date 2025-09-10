Iranul a anunțat marți că a convenit asupra unui nou cadru de cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), după ce și-a suspendat colaborarea cu organismul ONU de supraveghere nucleară în urma războiului împotriva Israelului din iunie, potrivit AP News.

Directorul AIEA, Rafael Grossi, a salutat ‘o etapă importantă în direcția corectă’. El a declarat pe X că a convenit, în timpul unei întâlniri la Cairo cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, ‘cu privire la modalitățile practice pentru a relua inspecțiile activităților nucleare ale Iranului’.

Reuniunea de la Cairo, la care a participat ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a fost prima dintre Araghchi și Grossi de la războiul de 12 zile declanșat de un atac israelian asupra Iranului în iunie.

Problema nucleară iraniană afectează de mult timp relațiile Iranului cu Occidentul.

Iranul nu are încă arma atomică, dar Occidentul „o împiedică” mereu în acest sens

Țările occidentale, în frunte cu Statele Unite, și Israelul, dușmanul jurat al Iranului, suspectează guvernul iranian că dorește să se doteze cu bomba atomică.

Iranul neagă vehement că are astfel de ambiții militare, dar insistă asupra dreptului său la un program nuclear în scopuri civile.

După întâlnirea de la Cairo, purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmail Baghai, a anunțat că ‘Iranul și AIEA au ajuns la o înțelegere privind modul de acțiune în acest nou context, în urma atacurilor ilegitime comise de Statele Unite și regimul sionist împotriva instalațiilor nucleare pașnice ale țării noastre’, fără a oferi detalii suplimentare.

Ulterior, Araghchi și Grossi au semnat un acord intitulat ‘Modalități tehnice pentru punerea în aplicare a inspecțiilor’.

Abdelatty și-a exprimat speranța că acordul ‘va marca adevăratul punct de plecare al unei noi relații între cele două părți, caracterizată printr-o mai mare transparență’.

De asemenea, el a sperat că acesta ‘va favoriza o înțelegere’ mai întâi cu țările europene care au amenințat că vor reinstaura sancțiunile împotriva Iranului și apoi ‘va duce la o revenire la masa negocierilor între Iran și Statele Unite’.

