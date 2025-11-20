De către

România va fi acoperită de o masă de aer încărcată cu particule de praf saharian, între 21 și 23 noiembrie, aduse dinspre nordul Africii. Depunerile vor fi vizibile mai ales când va ploua.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că în perioada 21-23 noiembrie circulația aerului din sectorul sud-vestic va transporta particule de praf saharian dinspre nordul Africii către sud-estul și centrul-sud-estul Europei, inclusiv deasupra României.

Praful saharian va ajunge mai întâi în vestul, nord-vestul și nordul țării, apoi se va extinde îndeosebi în regiunile estice.

Depunerile vor putea fi observate în special în intervalele cu precipitații, când praful va fi adus la sol de picăturile de ploaie.

Praf saharian: Mai ales în vest, nord-vest și nord

„Depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest și nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua”, anunță ANM.

Fenomenul de transport al prafului saharian este monitorizat de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS), care oferă date actualizate despre deplasarea acestor particule în atmosferă.

