Un nor de gaz, posibil toxic, „a pus pe jar” locuitorii și autoritățile din două orașe germane

O intervenție de amploare a serviciilor de urgență germane este în curs de desfășurare în orașul Mainaschaff, după ce un nor de gaz s-a răspândit deasupra acestei localități în urma unui incident petrecut într-o unitate industrială, au anunțat marți seară autoritățile din Germania, potrivit newsbreak.com.

Norul s-a deplasat apoi deasupra orașului vecin Aschaffenburg, determinându-le pe autoritățile germane să îi îndemne pe localnici să rămână în casele lor și să le aducă înăuntru pe persoanele aflate în exterior.

Cauzele acestui incident rămân necunoscute

Biroul Federal de Protecție Civilă a declarat că acest nor de gaz ar putea fi toxic.

Locuitorilor li s-a cerut să ajute copiii și persoanele vulnerabile, să îi primească în locuințele lor pe cei aflați în pericol și să urmeze instrucțiunile Poliției și Brigăzii de pompieri.

De asemenea, autoritățile locale le-au recomandat rezidenților să țină ferestrele și ușile închise și să oprească sistemele de ventilație și aer condiționat.

Cauza incidentului de la uzină și amploarea acestuia rămân deocamdată necunoscute.

Mainaschaff și Aschaffenburg sunt două orașe învecinate, situate la doar câțiva kilometri distanță unul de celălalt, iar Frankfurt se află la nord-vest de ele.

