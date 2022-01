Un bărbat susține că locuiește într-unul dintre cele mai mici apartamente din New York – Chiria este de 950 de dolari pe lună

Un bărbat susține că locuiește într-unul dintre cele mai mici apartamente din New York City. Ron Ervin a spus pentru Insider că a găsit camera Harlem pe Craigslist și plătește 950 de dolari pe lună. Ervin spune că are un mini-frigider, un pat twin și o bară pentru haine, dar nu are plită sau baie privată.

Un bărbat spune că locuiește într-unul dintre cele mai mici apartamente din New York și plătește 950 de dolari.

Ron Ervin, un actor și comediant în vârstă de 31 de ani, a declarat pentru Insider că a postat pentru prima dată un videoclip TikTok despre casa lui, care are peste 2,1 milioane de vizualizări.

Ervin le-a spus lui Insider că s-a mutat la New York în urmă cu peste un an și a stat pentru scurt timp cu prietenii când a văzut apartamentul din Harlem listat pe Craigslist pentru 950 de dolari.

„Prețul a fost corect. Funcționează pentru mine. Așa că l-am luat și acum îl iubesc. Și iubesc și cartierul”, a spus el. Acesta a adăugat că apartamentul se află într-o clădire care mai are câteva case mici în interior.

Ervin a spus că are un pat twin, un sertare pe care le folosește drept birou și o bară de rufe. El a spus că zona lui de bucătărie este formată dintr-un mini frigider, o plită de 10 USD, un grătar, precum și o chiuvetă și un dulap.

El a adăugat că ar trebui să împartă o baie cu rezidentul unui alt apartament. De asemenea, are o curte comună pe care o împarte cu alte persoane din clădire.

În ciuda faptului că este foarte mic, Ervin a spus că nu îl deranjează: „În New York, ești mereu în oraș, așa că orașul este un fel de sufragerie”. El a adăugat că încearcă să rămână ocupat, astfel încât să nu-și petreacă tot timpul în cameră, dar să se bucure în egală măsură de zilele libere acasă.