Oamenii de știință japonezi descoperă cauza biologică a „ceții mentale” post-COVID

Cercetătorii din Japonia au făcut un pas major în înțelegerea unuia dintre cele mai misterioase și debilitante simptome ale sindromului post-COVID – așa-numita „ceață mentală”. Folosind o tehnologie avansată de imagistică cerebrală, ei au identificat pentru prima dată o semnătură moleculară clară care explică tulburările cognitive resimțite de milioane de oameni la nivel global.

Studiul, publicat pe 1 octombrie 2025 în revista Brain Communications, a fost realizat de o echipă condusă de profesorul Takuya Takahashi, de la Facultatea de Medicină a Universității Orașului Yokohama. Folosind o metodă revoluționară de tomografie PET – denumită [11C]K-2 AMPAR PET imaging – cercetătorii au reușit să observe direct activitatea receptorilor AMPA, molecule esențiale pentru memorie și învățare.

Comparând datele obținute de la 30 de pacienți cu Long COVID cu cele ale 80 de persoane sănătoase, echipa a descoperit o creștere semnificativă a densității receptorilor AMPA în creierul pacienților. Această activitate excesivă a fost corelată direct cu gradul de afectare cognitivă, confirmând că „ceața mentală” are o cauză biologică reală, nu doar una psihologică.

Mai mult, nivelurile ridicate de receptori AMPA au fost asociate cu marcatori inflamatori crescuți, sugerând o interacțiune între inflamația cerebrală și dereglarea proceselor neuronale.

Rezultatele noastre demonstrează clar că ‘ceața mentală’ cauzată de Long COVID trebuie recunoscută ca o afecțiune clinică autentică. Sperăm ca această descoperire să accelereze dezvoltarea unor metode de diagnostic și tratament eficiente, a declarat profesorul Takahashi.

Studiul deschide perspective promițătoare pentru dezvoltarea de medicamente care să reducă activitatea receptorilor AMPA, oferind astfel o cale de ameliorare a simptomelor cognitive. În plus, tehnologia de imagistică dezvoltată de echipă s-a dovedit extrem de precisă, reușind să distingă pacienții de persoanele sănătoase cu 100% sensibilitate și 91% specificitate.

CITEȘTE ȘI – Premiul Nobel pentru Medicină 2025: o descoperire care promite tratamente revoluționare împotriva cancerului și bolilor autoimune

Această descoperire ar putea marca începutul unei noi etape în lupta împotriva Long COVID, o afecțiune care afectează zeci de milioane de oameni din întreaga lume și reprezintă o provocare uriașă pentru sănătatea publică și economie.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.