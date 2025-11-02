Terminalul Tuapse Black Sea reprezintă una dintre principalele porți de export pentru petrolul brut și produsele rafinate ale Rusiei

Un atac cu drone atribuit Ucrainei a provocat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, incendii majore în portul rusesc Tuapse, de la Marea Neagră, afectând un petrolier și infrastructura terminalului petrolier al companiei Rosneft, au anunțat autoritățile regionale din Krasnodar, citate de Reuters.

Potrivit administrației locale, fragmentele unei drone au căzut direct pe puntea unui petrolier ancorat în port, avariind structura superioară a navei. „Pe navă a izbucnit un incendiu. Echipajul a fost evacuat în siguranță”, au transmis autoritățile pe canalul oficial de Telegram.

Terminalul Tuapse Black Sea reprezintă una dintre principalele porți de export pentru petrolul brut și produsele rafinate ale Rusiei, iar atacul survine la doar o zi, după ce surse comerciale au indicat o creștere a livrărilor petroliere programate pentru luna noiembrie.

Imagini publicate pe canale neoficiale din Rusia și Ucraina arată, aparent, un tanc petrolier și instalațiile portuare în flăcări, în timp ce explozii succesive au fost raportate în apropierea țărmului. Reuters precizează că nu a putut verifica autenticitatea acestor înregistrări.

Până duminică dimineață, nu era clar dacă terminalul își reluase activitatea, însă autoritățile au confirmat și alte pagube materiale, inclusiv la clădiri și la infrastructura din jurul portului. Resturi de drone au avariat un bloc de locuințe din localitatea Sosnovyi, aflată în vecinătatea Tuapse, fără a provoca victime.

Armata ucraineană nu a emis, deocamdată, o declarație oficială. În ultimele luni, Kievul și-a intensificat campania de atacuri asupra infrastructurii energetice ruse, rafinării, depozite și conducte, în încercarea de a reduce capacitatea logistică a Moscovei și de a răspunde bombardamentelor asupra sistemului energetic ucrainean.

Potrivit publicației The Kyiv Independent, orașul Tuapse este un nod crucial pentru exporturile petroliere rusești din regiunea Mării Negre, iar o lovitură directă asupra terminalului Rosneft poate afecta temporar fluxurile energetice ale Rusiei către piețele internaționale.

