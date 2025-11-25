Ultimul tur ghidat al expoziției „Un trecut care nu trece. Comunismul și moștenirea sa artistică” la Muzeul de Artă Brașov

Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), organizează vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 17:00, un tur ghidat tematic al expoziției „Un trecut care nu trece. Comunismul și moștenirea sa artistică”.

„Un trecut care nu trece. Comunismul și moștenirea sa artistică”

Evenimentul va fi susținut de dr. Vlad Babenco, manager cultural, care va prezenta atât lucrările incluse în expoziția temporară, cât și opere din Galeria de Artă Românească postbelică.

Expoziția, construită pe conceptul curatorial semnat de Cosmin Nasui, a adoptat o abordare de curatoriat democratic și distribuit, implicând peste 30 de co-curatori care au selectat fiecare câte o lucrare din colecția digitalizată a Muzeului de Artă Brașov. Această selecție scoate în prim-plan multiple straturi ale patrimoniului artistic din perioada comunistă, invitând vizitatorii să descopere perspective diverse și adesea controversate asupra artei din acea epocă.

CITEȘTE ȘI – Tom Cruise apare zâmbitor alături de Jennifer Hudson după despărțirea de Ana de Armas

Intervențiile artiștilor contemporani Alina Andrei, Dan Perjoveschi și George Roșu creează un dialog critic între memoria oficială și privirea prezentului, rezultând o expoziție-mozaic care nu urmărește o narațiune unitară, ci propune o multiplicare a punctelor de vedere asupra patrimoniului muzeal.

Dr. Vlad Babenco, cu o experiență de peste 10 ani în sectorul cultural, va ghida vizitatorii prin expoziție, explicând contextul lucrărilor și modul în care acestea pot fi reinterpretate în raport cu arta contemporană. Participarea nu necesită programare prealabilă și se face pe baza biletului de vizitare, fără taxă suplimentară pentru ghidaj.

Expoziția rămâne deschisă publicului până duminică, 30 noiembrie 2025, la Muzeul de Artă Brașov, B-dul Eroilor nr. 21, și face parte din proiectul „Muzeul virtual al artei sub comunism. Perspective asupra unui patrimoniu controversat”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Evenimentul reprezintă o oportunitate unică de a explora moștenirea artistică a comunismului printr-o abordare critică și participativă, oferind vizitatorilor șansa de a reflecta asupra istoriei și impactului său asupra artei românești.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.