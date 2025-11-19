Tom Cruise apare zâmbitor alături de Jennifer Hudson după despărțirea de Ana de Armas

La doar câteva săptămâni după încheierea relației de nouă luni cu Ana de Armas, Tom Cruise a fost văzut relaxat și într-o dispoziție bună, petrecând timp cu prieteni și colegi de breaslă. Actorul în vârstă de 63 de ani a participat duminică la un mic eveniment organizat la studioul lui Debbie Allen din Los Angeles, împreună cu actrița și dansatoarea americană, precum și cu Jennifer Hudson, în vârstă de 44 de ani, notează presa internațională.

Tom Cruise a fost fotografiat purtând un costum și o cămașă negre, arătând elegant și încrezător în timp ce socializa cu apropiații înaintea decernării Oscar Governors Awards programată pentru ziua următoare.

Despărțirea de Ana de Armas a fost confirmată oficial luna trecută. Potrivit unor surse apropiate celor doi, relația lor „a fost plăcută, dar și-a atins sfârșitul natural”. Sursele subliniază că, deși scânteia romantică a dispărut, cei doi păstrează o relație cordială și intenționează să rămână prieteni. Ana de Armas este deja distribuită în următorul film al lui Tom, ceea ce va menține colaborarea profesională între ei.

Relația dintre Tom Cruise și Ana de Armas a fost oficial confirmată public în iulie, fiind surprinși ținându-se de mână în timpul unui weekend romantic în Woodstock, Vermont. La scurt timp după despărțirea lor, Cruise a fost fotografiat pentru prima dată în public, demonstrând că se concentrează pe prietenii și proiectele sale profesionale.

Evenimentul de la studioul lui Debbie Allen a oferit ocazia actorului să socializeze și să se reconecteze cu cercul său apropiat, arătând că, deși viața personală trece prin schimbări, Tom Cruise rămâne prezent și activ în industria cinematografică.

