Reprezentanții partidelor parlamentare au fost invitați la consultări de către premierul Marcel Ciolacu, semn că discuțiile din coaliția de guvernare nu au fost suficiente.

Guvernul a anunţat consultări, luni şi marţi, cu partidele politice pe tema calendarului electoral pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare din acest an.

“Având în vedere intenţia Guvernului de a finaliza calendarul electoral pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare – 2024, luni, 1 iulie, vor avea loc consultări cu partidele politice, la Palatul Victoria, după următorul program: 10,00 – USR; 11,00 – AUR; 14,00 – UDMR; 15,00 – SOS, 16,00 – Grupul Minorităţilor Naţionale şi 17,00 – PUSL. De asemenea, marţi, 2 iulie, va continua dialogul cu reprezentanţii altor formaţiuni politice”, informează un comunicat al Guvernului.

Premierul Marcel Ciolacu, viceprim-ministrul Marian Neacşu şi vicepremierul şi ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu vor fi cei care vor participa la consultări din partea Guvernului.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat vineri că îi va invita pe liderii partidelor politice să discute despre calendarul alegerilor prezidenţiale, argumentând că “ţopăiala” pe această temă afectează încrederea între parteneri şi trebuie să înceteze.

„Ca premier al României, am obligaţia de a nu favoriza un partid sau o coaliţie. Astăzi, practic, ieşim din calendarul electoral stabilit anterior, fiind ultima zi în care putem promova HG-ul de stabilire a datei alegerilor convenită pe 15 septembrie. De aceea, de luni, alături de cei doi vicepremieri, îi voi invita pe liderii tuturor partidelor politice, pentru a stabili împreună calendarul alegerilor. Aceasta este abordarea corectă şi nu schimbarea unui ministru căruia i s-a impus de către propriul partid să nu iniţieze un act normativ convenit anterior. Nu voi răspunde provocărilor de a declanşa o criză guvernamentală şi instabilitate în România”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

PSD și PNL nu au reușit să ajungă la un acord

Anunțul lui Ciolacu cu privire la discuțiile cu partidele politice arată că liberalii și social-democrații nu au căzut de acord asupra datei prezidențialelor, deși au avut mai multe runde de negocieri.

PNL nu a agreat data de 15 septembrie, susținută de către PSD pentru primul tur, liberalii dorind ca scrutinul să se desfășoare către sfârșitul anului, în luna noiembrie.

Conducerea PNL urmează să discute din nou acest subiect în cadrul ședinței Biroului Politic Național care va avea loc tot luni, de la ora 13:00.

AUR şi-a confirmat oficial participarea la discuţiile

Alianţa pentru Unirea Românilor a fost prima care a a anunţat oficial că va participa luni, de la ora 11,00, la consultările cerute de premierul Marcel Ciolacu cu privire la data alegerilor prezidenţiale din acest an.

Delegaţia AUR va fi compusă din preşedintele AUR, George Simion, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, Claudiu Târziu şi prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea.

USR, pregătit de consultări

Elena Lasconi, desemnată de USR să fie candidata partidului la prezidenţiale, a declarat că a fost invitată la discuţiile cu premierul Ciolacu privind stabilirea datei alegerilor, însă consideră că este doar o mimare a unor discuţii şi consultări. Ea a spus că va participa la aceste aşa-zise negocieri şi consideră că alegerile prezidenţiale trebuie să aibă loc la termen, pentru a fi respectată legislaţia, însă nu are nicio problemă să intre in luptă şi mâine.

“Aşa cum am spus, sunt omul dialogului şi voi merge. Nu sunt negocieri. Probabil că domnul prim-ministru o să ne spună că cea mai bună variantă este ca prezidenţialele să aibă loc în septembrie. Cutia Pandorei s-au deschis atunci când au făcut comasatele. Nimeni nu a întrebat pe nimeni. Au fost doar ei cu ei, adică PSD şi PNL. Este o mimă. Ştiţi jocul acela cu mima? E o mimare a discuţiilor şi a consultărilor, să zicem. Eu cred că ar trebui să respectăm legislaţia, adică să fie alegeri la termen, dar nu am niciun fel de problemă să intru în luptă şi mâine. Nu am niciun fel de problemă cu asta. Am spus-o de foarte multe ori, atunci când au făcut comasatele PSD şi PNL au decis că jocul de fotbal se încheie în minutul 60 şi nu în minutul 90, cum ar fi trebuit, şi cu toate acestea am câştigat cu 70%”, a afirmat Elena Lasconi.

UDMR și-a confirmat participarea

Și preşedintele Kelemen Hunor a declarat, vineri seară, că va participa la consultările anunţate de premier pentru a se discuta despre data alegerilor şi precizează că susţine varianta în care alegerile prezidenţiale şi cele parlamentare sunt separate. “Atunci fiecare om votează în cunoştinţă de cauză”, a transmis el.

Senatorul Cseke Attila susţine că UDMR este de acord cu orice variantă privind alegerile prezidenţiale, care pot avea loc în octombrie, sfârşit de noiembrie sau început de decembrie, pentru turul al doilea, stabilirea datei fiind atributul Guvernului.

În același timp, Partidul Umanist Social Liberal l-a informat pe premierul Marcel Ciolacu, în perspectiva discuţiilor iniţiate de acesta cu partidele politice pe tema datei scrutinului prezidenţial, că numai deputatul Graţiela Gavrilescu, preşedinte al Biroului Executiv al PUSL, îşi poate lua angajamente în numele partidului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!