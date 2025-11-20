Ultima oră de somn, esențială pentru sănătate. Un reputat cercetător explică de ce tăierea somnului îți afectează creierul, metabolismul și performanța

Dacă ai obiceiul să sacrifici somnul pentru a câștiga timp dimineața, neurologul Matthew Walker, profesor la UC Berkeley și autorul bestsellerului Why We Sleep, avertizează: tocmai acea ultimă oră din noapte s-ar putea să fie cea mai importantă pentru bunăstarea ta. Într-un interviu recent, cercetătorul a explicat de ce etapa finală a somnului influențează masiv echilibrul emoțional, creativitatea, metabolismul și capacitatea de recuperare.

De ce somnul REM — în special cel din ultimele ore — e atât de prețios

Walker subliniază că începutul nopții este dominat de somn profund (non-REM), responsabil pentru regenerarea musculară, întărirea imunității și fixarea memoriei de bază. Dar spre dimineață, creierul intră în modul REM, faza în care procesează emoțiile, reglează stresul și stimulează creativitatea.

Cei care obișnuiesc să taie somnul cu o oră se pot priva de până la 70% din somnul REM — chiar dacă reducerea totală a somnului este de doar 25%. „Somnul REM este, practic, o terapie psihologică nocturnă”, spune Walker.

Somnul insuficient destabilizează apetitul și favorizează acumularea de grăsime

Privarea de somn nu înseamnă doar oboseală. Walker citează studii care arată că lipsa somnului modifică hormonii apetitului: leptina (care induce sațietatea) scade, iar grelina (care stimulează foamea) crește. Rezultatul: pofte mai mari, mâncat impulsiv și un control mai slab asupra alegerilor alimentare.

Mai mult, un studiu arată că persoanele aflate la dietă, dar care dorm insuficient, pot pierde greutate — însă până la 70% din masa pierdută este de fapt mușchi, nu grăsime. „Somnul este partenerul tăcut al oricărui program de control al greutății”, explică specialistul.

Ce poți face începând chiar din această seară pentru un somn mai bun

Walker recomandă strategii simple, fără „trucuri miraculoase”, dar cu impact puternic asupra ritmului circadian:

Respectă un program stabil de somn , inclusiv în weekend.

, inclusiv în weekend. Redu lumina cu o oră înainte de culcare , pentru a semnaliza creierului că se apropie noaptea.

, pentru a semnaliza creierului că se apropie noaptea. Limitează cafeaua și alcoolul seara , deoarece fragmentează somnul și scad calitatea fazei REM.

, deoarece fragmentează somnul și scad calitatea fazei REM. Optimizează-ți mediul de somn : o saltea potrivită și o cameră întunecoasă pot schimba radical calitatea odihnei.

: o saltea potrivită și o cameră întunecoasă pot schimba radical calitatea odihnei. Evită să te uiți la ceas dacă te trezești în toiul nopții; practici de respirație sau relaxare pot readuce somnul mai ușor.

Pentru cei interesați de soluții avansate, Walker colaborează cu inițiative precum The Sleep Lab, un concept hotelier care combină iluminare circadiană, saltele adaptive și ritualuri de recuperare concepute pentru a maximiza performanța după odihnă.

