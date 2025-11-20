De către

România a alocat în 2023 doar 5,7% din PIB pentru sănătate, arată cele mai recente date Eurostat.

Este unul dintre cele mai reduse procente alocate pentru sănătate din Uniunea Europeană, la același nivel cu Luxemburg și sub media blocului comunitar.

Totuși, România înregistrează un paradox: în ultimii nouă ani, a avut cea mai mare creștere a cheltuielilor medicale pe cap de locuitor, cu un avans de 155,6% între 2014 și 2023.

State europene cu niveluri similare și țările fruntașe

Pe lângă România și Luxemburg (5,7%), în zona inferioară a clasamentului se regăsesc și Ungaria (6,4%) și Irlanda (6,6%).

La polul opus, se află statele cu cele mai consistente investiții în sănătate raportate la PIB:

Germania – 11,7%

Franța – 11,5%

Austria – 11,2%

Suedia – 11,2%

Germania domină și ca sumă totală investită în sistemul medical

În ansamblu, UE a cheltuit în 2023 aproximativ 1.720 de miliarde de euro pentru sănătate, echivalentul a 10% din PIB-ul Uniunii.

Cele mai mari bugete medicale au fost înregistrate de:

Germania – 492 miliarde euro

Franța – 325 miliarde euro

Italia – 179 miliarde euro

Spania – 138 miliarde euro

România rămâne mult în urma acestor valori, atât ca procent din PIB, cât și ca sumă efectivă investită în sistemul sanitar.

