Ukrenergo, operatorul rețelei electrice din Ucraina, anunță întreruperi de curent în opt regiuni

Operatorul rețelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anunțat marți că introduce întreruperi de curent în cel puțin opt regiuni, din cauza distrugerilor provocate instalațiilor de către recentele atacuri ruse, potrivit Ukrayinska Pravda.

‘Din cauza situației dificile a sistemului energetic cauzată de precedentele atacuri ruse (…) au fost puse în aplicare întreruperi ale curentului electric’, a anunțat societatea pe Telegram.

Întreruperile de curent vizează regiunile Sumî (nord), Harkiv (nord-est), Poltava și Dnipropetrovsk (centru), precum și parțial regiunile Kirovograd, Cerkasî (centru), Zaporijjea (sud) și Kiev, capitala Ucrainei.

Principalul operator privat al rețelei, DTEK, a anunțat ulterior pe Telegram că întreruperile de curent prevăzute la Kiev au fost anulate.

Rusia și-a înmulțit în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurilor energetice și rețelei feroviare ucrainene odată cu apropierea iernii, generând temeri cu privire la o campanie care, la fel ca în anii precedenți, ar putea cufunda milioane de oameni în întuneric și frig.

Întreruperile de curent un lucru devenit obișnuit în Ucraina

Întreruperi de curent au avut deja loc săptămâna trecută pe întreg teritoriul Ucrainei, afectând timp de mai multe ore inclusiv capitala ucraineană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că ‘vrea să semene haos’ în rândul populației cu aceste bombardamente, care au afectat și sectorul gazier al Ucrainei.

Ucraina vizează la rândul său în mod regulat cu drone rafinării de petrol și conducte de hidrocarburi în Rusia, o strategie care a provocat de la începutul verii o majorare a prețurilor la carburant în această țară.

De asemenea, armata ucraineană a lovit o centrală electrică în regiunea rusă de frontieră Belgorod, provocând acolo întreruperi de curent.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!