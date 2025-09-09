Comisia Europeană a anunțat că Uniunea Europeană ia în calcul noi măsuri restrictive împotriva Rusiei. David O’Sullivan, trimisul UE pentru sancțiuni, a avut discuții cu omologii americani despre intensificarea presiunilor asupra Moscovei, în cadrul unei întâlniri de la Washington.

Președintele Donald Trump a afirmat că este „gata să treacă la a doua fază de restricții”, sugerând că intenționează să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei post-invazie.

Între timp, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că „toate opțiunile sunt pe masă”, în cadrul unei întâlniri cu David O’Sullivan, în contextul „strategiei lui Trump de a sprijini negocierile de pace”.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a menționat că noile sancțiuni sunt „coordonate îndeaproape cu SUA”, după unele dezamăgiri generate de faptul că, la începutul anului, Donald Trump a ales să poarte negocieri separate cu Vladimir Putin.

Statele Unite insistă să nu fi aderat în totalitate la reducerea plafonului de preț pentru țițeiul rusesc, stabilind un plafon de 47,60 de dolari pe baril, iar măsurile de sancționare includ și o eventuală interdicție de tranzacționare a petrolului rusesc.

Noile pachete de sancțiuni și ținte potențiale

UE pregătește în prezent un al 19-lea pachet de sancțiuni, care va viza mai multe companii chineze, bănci rusești și nave din „flota fantomă” a Moscovei, acuzate că eludează restricțiile.

Se intenționează, de asemenea, interzicerea tranzacționării energiei rusești.

Kremlinul a declarat luni că „niciun fel de sancțiuni” nu vor determina Rusia să-și schimbe cursul, reafirmând poziția de rezistență față de presiunile internaționale.

