UE pregătește tarife și sancțiuni împotriva Israelului în contextul conflictului din Gaza

Comisia Europeană a anunțat miercuri un plan prin care vrea să înăsprească relațiile comerciale cu Israel și să sancționeze oficiali de rang înalt ai guvernului de la Tel Aviv, pe fondul acuzațiilor de încălcare a drepturilor omului în Gaza. Măsurile, care necesită încă aprobarea statelor membre, includ aplicarea de tarife pentru aproximativ 5,8 miliarde de euro din importurile israeliene și sancționarea a doi miniștri ai cabinetului premierului Benjamin Netanyahu: ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, și ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich.

UE pregătește tarife și sancțiuni împotriva Israelului

Top diplomatul UE, Kaja Kallas, a declarat că abordarea blocului comunitar este „țintită”, pentru a evita penalizarea populației israeliene și pentru a pune presiune pe guvernul Netanyahu să ia măsuri privind situația umanitară din Gaza.

Scopul nu este să pedepsim Israelul, ci să îmbunătățim situația umanitară din Gaza, a subliniat Kallas într-o conferință de presă la Bruxelles.

Măsurile au stârnit opoziție în rândul unor capitale europene și o reacție furioasă la Tel Aviv. Ministrul de externe israelian Gideon Sa’ar a acuzat UE că „în mod practic sprijină o organizație teroristă responsabilă de crime odioase” prin promovarea acestor propuneri.

Planurile Comisiei includ suspendarea unor părți ale Acordului de Asociere UE-Israel, încheiat în anul 2000, vizând în principal bunurile, nu și serviciile. Tarifele propuse ar afecta aproximativ 37% din exporturile totale ale Israelului către UE, în valoare de circa 16 miliarde de euro în 2024, ceea ce ar genera costuri suplimentare de aproximativ 220 milioane de euro. De asemenea, Bruxellesul propune suspendarea a 14 milioane de euro din sprijinul direct pentru diverse proiecte israeliene, menținând însă finanțarea pentru memorialul Holocaustului Yad Vashem și inițiativele de construire a păcii.

Deși planurile Comisiei marchează o schimbare majoră în politica UE față de Israel, aprobarea lor se lovește de opoziția persistenta a unor state membre, precum Germania, Austria, Italia și Ungaria. Tarifele necesită majoritate calificată pentru a fi adoptate, în timp ce sancțiunile împotriva oficialilor israelieni cer unanimitate.

Măsurile vin cu doar câteva zile înainte de Adunarea Generală a ONU, unde președintele francez Emmanuel Macron va încerca să obțină recunoașterea mai multor state pentru statul palestinian. Ursula von der Leyen și Kaja Kallas intenționează să participe la reuniune, consolidând astfel poziția UE pe plan internațional privind conflictul din Gaza.

