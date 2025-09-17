Kremlinul a reacționat la acuzațiile formulate de procurorii români privind o presupusă implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale din România.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a negat orice amestec și a comparat situația cu acuzațiile de ingerință formulate de SUA în 2016.

Întrebat de agenția rusă RBC despre afirmațiile procurorului general al României, Alex Florența, Peskov a spus că acestea „nu corespund realității”.

„Nu, nu se potrivește cu adevărul. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia că a intervenit în alegerile (din 2016), încercând să destabilizeze și așa mai departe, iar apoi au recunoscut ei înșiși că nu era adevărat. În cazul României, este exact la fel”, a declarat oficialul rus, făcând trimitere la declarațiile fostului președinte american Donald Trump, care a numit asemenea acuzații „o farsă”.

Acuzațiile procurorului general din România

Potrivit lui Alex Florența, Rusia ar fi orchestrat o „operațiune hibridă” prin intermediul a patru companii cu legături rusești, care au gestionat boți și conturi false online, ajungând la peste 1,3 milioane de persoane.

„Începând din cursul lunii noiembrie 2024, la nivelul comunităţilor extremiste, s-a constatat o intensificare a narativelor şi mesajelor instigatoare la ură şi violenţă asociate campaniei de promovare a unui candidat independent, care au creat un climat de panică la nivelul societăţii”, a explicat procurorul general.

Acesta a precizat că materialele, unele generate prin inteligență artificială, respectă tiparul de acțiune atribuit Moscovei și au fost semnalate și în alte state, precum Moldova și Georgia.

Alegeri repetate după anularea primului scrutin

Alegerile prezidențiale din România, încheiate în luna mai, au avut loc după ce Curtea Constituțională a anulat primul scrutin organizat în noiembrie 2024, câștigat atunci în primul tur de candidatul naționalist Călin Georgescu.

Instanța supremă a invocat finanțări ilegale, atacuri cibernetice și dovezi de interferență rusă.

În noul scrutin, Nicușor Dan, candidat independent și primar al Bucureștiului, a fost ales președinte, devenind al cincilea șef de stat al României.

