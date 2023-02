UE mobilizează asistență de urgență suplimentară pentru Siria și Turcia

În urma cutremurului devastator care a afectat săptămâna trecută atât Siria, cât și Turcia, UE continuă să depună eforturi pe toate fronturile pentru a le oferi asistență de urgență ambelor țări, transmite CE într-un comunicat de presă.

Pentru Siria: capacitatea de răspuns umanitareuropean le oferă ajutor rapid persoanelor afectate de cutremur. Au fost mobilizate stocurile UE din Italia și Dubai pentru furnizarea de provizii de urgență. Acestea includ articole precum corturi de iarnă, radiatoare, pături, apă, produse sanitare și de igienă și seturi de bucătărie. Ajutorul va fi distribuit atât în zonele controlate de guvern împreună cu Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC), cât și în zonele care nu sunt controlate de guvern din nord-vestul Siriei, în cooperare cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). În plus, Comisia analizează oportunitățile existente pentru o abordare de tip „Echipa Europa”, colaborând cu statele membre pentru a mobiliza adăposturi din stocurile acestora.

În plus, prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE (EUCPM),10 țări europene (Austria, Bulgaria, Cipru, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, România, Slovenia și Norvegia) au oferit poporului sirian mii de corturi, pături, saci de dormit, saltele, paturi, generatoare, radiatoare, medicamente, produse alimentare, îmbrăcăminte de iarnă, măști etc. Doi ofițeri de legătură ai Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) vor fi trimiși astăzi la Beirut pentru a sprijini coordonarea asistenței pe care UE o oferă Siriei. Aceasta se adaugă unei sume inițiale suplimentare de 3,5 milioane EUR sub formă de asistență umanitară, menită să acopere nevoile cele mai urgente, precum numerar pentru adăpost și produse nealimentare, apă și salubritate, sănătate și operațiuni de căutare și salvare.

Pentru Turcia: după cum a subliniat ieri președinta von der Leyen în convorbirea sa telefonică cu președintele Erdogan, Comisia va mobiliza sprijin suplimentar și va răspunde cererii de asistență a Turciei. 21 de state membre ale UE și trei state participante la EUCPM au oferit deja un total de 38 de echipe – Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania, împreună cu Albania, Muntenegru și Serbia. În total, țările europene au oferit 1.652 de salvatori și 105 câinide căutare. De asemenea, Comisia canalizează asistența sub formă de articole pentru adăposturi de urgență din partea a 12 state membre ale UE, care oferă unități de cazare de urgență din rezerva rescEU găzduite de Suedia, precum și mii de corturi și paturi găzduite de România; acestea urmează a fi trimise în Turcia.

