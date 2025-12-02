7.4 C
UE lansează plan de reducere a dependenței de China pentru materiile prime strategice

Inițiativa survine pe fondul semnalelor tot mai clare că modelul comercial global bazat pe reguli stabile se află sub presiune

Comisia Europeană urmează să prezinte în această săptămână un pachet de măsuri menit să diminueze dependența Uniunii Europene de materiile prime critice provenite din China, în contextul unei competiții globale tot mai intense cu Statele Unite și Asia, transmite Reuters. Inițiativa survine pe fondul semnalelor tot mai clare că modelul comercial global bazat pe reguli stabile se află sub presiune, în special după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, a avertizat recent că Europa a devenit vulnerabilă, din cauza dependenței de țări terțe pentru aprovizionarea cu resurse esențiale, subliniind că modelul economic actual al UE „a fost conceput pentru o lume care dispare treptat”. Îngrijorările au crescut după amenințările Chinei de a restricționa exporturile de pământuri rare, material crucial pentru industria auto, sectorul energiei verzi și producția de semiconductori.

Planul de securitate economică include inițiativa ResourceEU, inspirată de RePowerEU, care a vizat reducerea dependenței de gazul rusesc. Spre deosebire de gaz, materiile prime critice nu pot fi înlocuite ușor, iar China controlează atât extracția, cât și procesarea acestora la costuri mult mai mici. Bruxellesul propune alocarea a trei miliarde de euro pentru primele 25 din 60 de proiecte strategice de materii prime, vizând producția de pământuri rare, litiu, germaniu și galiu.

UE explorează și parteneriate cu Brazilia, Africa de Sud, Asia Centrală și Australia, dar multe dintre acorduri nu s-au transformat încă în investiții concrete. Reciclarea materiilor prime va fi un element esențial, având în vedere lipsa de mine active în Europa. De asemenea, Comisia a lansat un mecanism-pilot de stocare comună, care va permite siguranță în aprovizionare și stabilitate a prețurilor. Deciziile finale privind cantitățile și amplasarea stocurilor vor fi luate după operaționalizarea unui nou centru european pentru minerale critice, programat să funcționeze anul viitor.

UE se află astfel într-o cursă urgentă pentru a-și asigura independența în fața provocărilor economice globale și a concurenței internaționale, în timp ce sectorul privat își exprimă scepticismul față de viteza cu care sunt implementate aceste măsuri.

