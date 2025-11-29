6.6 C
UE, exclusă din negocierile pentru Ucraina: Europa încearcă să reintre în joc

Planurile vehiculate privind încheierea războiului din Ucraina arată că Donald Trump a scos de facto Uniunea Europeană din procesul de negociere, potrivit unei analize publicate de NY Times.

Liderii europeni au aflat din presă despre proiectul discutat la Washington, un detaliu care i-a alarmat, mai ales că propunerile vizau concesii importante făcute Rusiei și puneau în pericol securitatea continentului.

Analiza notează: „Această relatare despre modul în care Trump a marginalizat Europa în discuțiile despre propria sa curte (n.r. războiul din Ucraina), bazată pe interviuri cu 16 oficiali care au informații despre disputele diplomatice, prezintă imaginea unui continent strâns între puteri concurente, cu liderii săi încercând să obțină influență într-o lume pe care națiunile lor o dominau odinioară. Majoritatea oficialilor au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni politice sensibile.”

Planul, avantajos pentru Moscova și incompatibil cu pozițiile UE

Proiectul discutat la Washington prevedea cedări semnificative în favoarea Kremlinului: pierderi teritoriale pentru Ucraina, blocarea aderării sale la NATO și deblocarea fondurilor rusești înghețate în Europa.

Aceste prevederi au contrazis în mod direct liniile roșii ale UE și au ridicat semne de întrebare privind strategia administrației Trump.

Excluși complet din proces, oficialii europeni au reacționat rapid, convocând discuții urgente, anulând programe și consultându-se cu Kievul.

Dilema majoră era dacă să respingă radical planul – riscând o ruptură diplomatică cu Washingtonul – sau să încerce să-l influențeze din interior, chiar cu prețul acordării unei aparente legitimități.

Manevre diplomatice la G20 pentru a reintra în negociere

În zilele care au urmat „scurgerii” informațiilor, lideri precum Friedrich Merz au făcut demersuri intense pentru ca europenii să redevină parte a procesului de pace.

La summitul G20, statele UE au adoptat o abordare pragmatică: au prezentat planul american drept o „bază de lucru”, evitând o confruntare directă și încercând astfel să reintre în discuții.

Diplomați de rang înalt ai UE au fost trimiși de urgență la Geneva, unde au purtat negocieri cu reprezentanții administrației Trump.

Eforturile europene au dus la unele ajustări.

Washingtonul a acceptat ca elementele cu impact direct asupra Europei să nu fie incluse fără consultarea capitalelor europene și a transmis că planul rămâne flexibil și deschis modificărilor.

