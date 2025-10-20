Bruxelles-ul ia în calcul o reformă care ar permite aderarea treptată a statelor candidate, precum Ucraina sau Republica Moldova, fără a le oferi imediat drept de veto în Consiliul European.

Uniunea Europeană ar putea deschide ușa pentru noi state membre printr-un model de aderare etapizată, în care țările admise ar beneficia de avantajele integrării, dar nu ar primi imediat drepturi de vot depline.

Potrivit POLITICO, propunerea – aflată într-un stadiu incipient – este discutată între diplomați și oficiali ai Comisiei Europene și ar urma să fie aprobată în unanimitate de cele 27 de state membre.

Ideea ar putea facilita extinderea către state precum Ucraina, Republica Moldova sau Muntenegru, evitând opoziția unor lideri precum Viktor Orbán.

Reformele interne, condiție pentru drepturi depline

Planul are la bază premisa că noii membri ar primi drepturi depline doar după ce UE își va reforma mecanismele interne, în special sistemul decizional care permite unui singur stat să blocheze politici prin dreptul de veto.

„Viitorii membri ar trebui să fie obligați să renunțe la dreptul de veto până când vor fi implementate reforme instituționale-cheie, cum ar fi introducerea votului cu majoritate calificată în majoritatea domeniilor de politică”, a declarat Anton Hofreiter, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag.

„Extinderea nu trebuie încetinită de state membre care blochează reformele”, a adăugat el.

Între ambiție politică și realități geopolitice

Deși extinderea a devenit o prioritate strategică a Uniunii Europene în contextul agresiunii Rusiei, procesul este blocat de divergențe majore între capitalele europene.

Țări precum Austria și Suedia sprijină o extindere rapidă, în timp ce Ungaria, Franța și Olanda se tem de efecte economice și politice nedorite.

Propunerea de „aderare fără veto” ar oferi o variantă intermediară, permițând avansarea procesului fără o revizuire completă a tratatelor UE, o procedură complicată și contestată.

Reacții din Ucraina și Balcanii de Vest

„Ultima țară care a aderat la UE a fost Croația, acum mai bine de 10 ani, iar între timp Regatul Unit a părăsit Uniunea”, a declarat pentru POLITICO Jakov Milatović, președintele Muntenegrului.

„De aceea cred că acum este momentul să revitalizăm procesul și să redăm ideii de UE o nouă forță de atracție”, a adăugat acesta.

La rândul său, vicepremierul ucrainean Taras Kachka a cerut soluții rapide:

„A aștepta nu este o opțiune. Avem nevoie de o soluție aici și acum. Este important nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Uniunea Europeană… Cred că, așa cum Rusia testează securitatea europeană cu drone, tot așa o face și prin subminarea unității Uniunii Europene.”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut din extinderea Uniunii una dintre prioritățile sale strategice, promițând o posibilă aderare a Ucrainei și Republicii Moldova până în 2030.

