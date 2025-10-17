Uniunea Europeană a prezentat, joi, un set amplu de măsuri pentru întărirea apărării continentului, în contextul tensiunilor tot mai mari generate de invazia Rusiei în Ucraina.

Comisia Europeană a lansat patru proiecte majore de apărare, printre care un sistem antidronă, un plan de fortificare a frontierei estice și două scuturi — aerian și spațial — menite să protejeze Europa de amenințările externe.

Noua „foaie de parcurs” a politicii de apărare europene vine pe fondul temerilor că Rusia ar putea viza, în anii următori, un stat membru al Uniunii.

În plus, apelurile recente ale președintelui american Donald Trump către Europa de a-și asuma mai mult din responsabilitatea pentru propria securitate au accelerat aceste demersuri.

„Pericolul nu va dispărea nici măcar după încheierea războiului din Ucraina. Este clar că trebuie să ne întărim apărarea împotriva Rusiei”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, în cadrul unei conferințe de presă.

Proiecte urgente: sistem antidronă și fortificarea flancului estic

Comisia Europeană a anunțat că două dintre proiecte sunt considerate „emblematice” și prioritare:

Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor, denumită anterior „zidul împotriva dronelor”;

Eastern Flank Watch, un plan amplu de consolidare a granițelor estice ale Uniunii „pe uscat, în aer și pe mare”.

Cele două programe ar trebui să dispună de capacitate operațională inițială până la sfârșitul anului viitor. Sistemul antidronă ar urma să devină complet funcțional în 2026, iar Eastern Flank Watch până la sfârșitul lui 2028.

Scut aerian și scut spațial pentru Europa

În completarea acestor inițiative, Comisia a propus un scut aerian european, destinat protejării împotriva rachetelor și altor amenințări din aer, precum și un scut spațial european, menit să asigure securitatea infrastructurilor și serviciilor din spațiu.

Liderii celor 27 de state membre urmează să decidă în perioada următoare dacă vor aproba planurile și cine va coordona implementarea acestora.

Ucraina salută inițiativa: „Un punct de cotitură pentru securitatea Europei”

Ministrul ucrainean al apărării, Denîs Şmîhal, a descris propunerile drept „un punct de cotitură în gândirea europeană privind securitatea – un plan de menţinere a păcii prin forţă”.

El a adăugat, într-o postare pe platforma X, că „armata ucraineană este acum o parte integrantă a securităţii colective a Europei”.

Un test al ambițiilor europene în domeniul apărării

Inițiativele propuse reprezintă un test pentru ambițiile UE de a deveni un actor major în apărarea continentului, un domeniu dominat până acum de NATO și de guvernele naționale.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a descris planul drept „un mega-plan de livrare, cu calendare, obiective şi obligaţii de raportare clare”.

„De aceea putem numi ziua de astăzi ziua livrării de rezultate – sau ziua D pentru realizare”, a declarat acesta.

Finanțarea, încă neclară

Comisia Europeană nu a alocat, deocamdată, un buget pentru aceste proiecte. Potrivit lui Kubilius, statele membre trebuie mai întâi să ajungă la un acord asupra detaliilor tehnice, după care vor fi estimate costurile.

Totuși, Uniunea ar putea apela la fonduri deja existente, precum schema de împrumuturi SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, lansată anul acesta pentru proiecte de apărare, dar și la bugetele naționale, care au crescut semnificativ în ultimii ani.

