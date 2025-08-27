Până acum, mulți tineri au încercat să treacă frontiera ilegal, riscându-și viața, pentru a evita mobilizarea militară sau a se stabili temporar în străinătate

Autoritățile de la Kiev au anunțat o relaxare a restricțiilor impuse prin legea marțială: bărbații cu vârsta între 18 și 22 de ani vor putea părăsi țara fără restricții, informează AFP. Măsura survine după mai bine de un an de război, de la invazia rusă începută în februarie 2022, când bărbații între 18 și 60 de ani aveau interdicția generală de a călători în afara Ucrainei, cu doar câteva excepții.

Până acum, mulți tineri au încercat să treacă frontiera ilegal, riscându-și viața, pentru a evita mobilizarea militară sau a se stabili temporar în străinătate.

„Guvernul a actualizat procedura de trecere a frontierei. Bărbații între 18 și 22 de ani pot circula liber în afara țării, fără restricții, chiar și cei care se află deja în străinătate”, a declarat prim-ministrul Iulia Sviridenko pe Telegram. Oficialul a subliniat că scopul este menținerea legăturilor tinerilor cu Ucraina și facilitarea mobilității acestora.

Această categorie de vârstă nu este vizată de mobilizarea militară, vârsta minimă fiind stabilită, în prezent, la 25 de ani. În paralel, armata a încercat să atragă tinerii prin contracte cu stimulente financiare, însă măsura nu a avut impactul așteptat.

Potrivit datelor ONU, peste 5,6 milioane de ucraineni s-au refugiat în străinătate de la începutul conflictului, majoritatea alegând țările europene. Decizia autorităților ucrainene ar putea facilita atât revenirea tinerilor deja plecați, cât și plecarea temporară pentru cei din țară, fără a încălca legea marțială.

