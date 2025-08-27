Rusia ar fi pierdut 1.078.750 de militari în Ucraina de la lansarea invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de The Kyiv Independent.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile de la Kiev, doar în ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi înregistrat 920 de pierderi.

Conform raportului, pe lângă pierderile umane, Rusia ar fi rămas fără un număr impresionant de echipamente.

Pierderile Rusiei de la începutul războiului:

11.135 de tancuri

23.178 de vehicule blindate de luptă

59.887 de vehicule și cisterne de combustibil

32.024 de sisteme de artilerie

1.472 de lansatoare multiple de rachete

1.212 sisteme de apărare antiaeriană

422 de avioane și 340 de elicoptere

53.636 de drone

28 de nave și bărci, plus un submarin.

Datele prezentate de partea ucraineană nu au fost confirmate independent și vin pe fondul intensificării confruntărilor pe front, unde ambele tabere își revendică succese tactice.

