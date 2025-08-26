Criză de combustibil în Rusia: prețuri record la benzină și cozi uriașe la benzinării, pe fondul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor

Prețurile la benzină au atins niveluri record în Rusia în această săptămână, în timp ce tot mai multe regiuni se confruntă cu penurii de combustibil, generate de intensificarea campaniei ucrainene de bombardamente asupra rafinăriilor rusești. Pe rețelele sociale circulă numeroase filmări cu coloane interminabile de mașini și camioane așteptând să alimenteze, atât în regiunile Federației Ruse, cât și în teritoriile ocupate din Ucraina.

Conform The Moscow Times, dronele cu rază lungă de acțiune trimise de Kiev au reușit să scoată din funcțiune aproximativ 13% din capacitatea de rafinare a Rusiei doar de la începutul lunii august. Situația este agravată de coincidența cu perioada de vârf a cererii: vacanțele de vară și sezonul agricol al recoltelor.

Efectele se resimt direct la pompă, unde șoferii ruși se plâng nu doar de scumpiri istorice, ci și de lipsa benzinei în multe stații.

În Ucraina, vestea a fost primită cu satisfacție. Andrii Yermak, șeful administrației prezidențiale de la Kiev, a remarcat ironia situației: Rusia a făcut tot ce a putut pentru a priva Ucraina de combustibil. Acum ei înșiși se confruntă cu lipsuri. Așa arată consecințele când ataci ucraineni.

Strategia bombardamentelor nu este însă doar o formă de răzbunare. Atacurile asupra infrastructurii petroliere au rolul de a lovi direct economia de război a Kremlinului și de a limita capacitatea lui Vladimir Putin de a finanța continuarea invaziei. Cum aliații occidentali ai Kievului ezită să adopte sancțiuni suplimentare împotriva sectorului energetic rus, aceste lovituri sunt văzute la Kiev drept o formă eficientă de „sancțiuni directe” aplicate cu propriile forțe.

CITEȘTE ȘI – Fostul premier finlandez Alexander Stubb speră că Trump își va pierde răbdarea cu Rusia

Criza combustibilului din Rusia scoate în evidență vulnerabilitatea logistică a unei economii aflate în război și ar putea avea efecte în lanț asupra transporturilor, agriculturii și industriei grele în lunile următoare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.