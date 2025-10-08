U-BT Cluj, victorie de senzație în Lituania! Revenire fantastică de la -17 cu Neptunas Klaipeda

Campioana României a obținut primul succes din actuala ediție a EuroCup, scor 107-102, după un meci spectaculos și un final incendiar.

Revenire de zile mari pentru clujeni în EuroCup

U-BT Cluj-Napoca a reușit o victorie spectaculoasă marți seară, 7 octombrie, pe terenul lui Neptunas Klaipeda, scor 107-102, în etapa a doua a BKT EuroCup. După o primă repriză modestă, în care au fost conduși la 17 puncte, elevii lui Mihai Silvășan au întors soarta partidei și au bifat primul succes european al sezonului.

Eroul serii a fost Daron Russell, noul fundaș al echipei și proaspăt naturalizat de România, care a condus ofensiva clujenilor cu o prestație de excepție.

U-BT, fără Jeffery Taylor, dar cu un spirit de luptă uriaș

Fără Jeffery Taylor, un om-cheie în faza defensivă, U-BT a avut un început greoi. Lituanienii au dominat primele două sferturi, marcând din toate pozițiile, în special de la distanță, și s-au desprins la 17 puncte.

Clujenii nu s-au dat bătuți și au redus diferența la pauză la doar 8 puncte, scor 48-56. După revenirea de la vestiare, alb-negrii au început să controleze ritmul jocului, iar echilibrul s-a restabilit.

Pe final, Russell a fost de neoprit, în timp ce Nathan Mensah a dominat sub panou, oferind siguranță la recuperare, iar Karel Guzman și căpitanul Patrick Richard au completat perfect prestația colectivă.

Victorie de moral înaintea următoarelor dueluri

Deși Neptunas a continuat să arunce excelent din afara semicercului, U-BT a gestionat mai bine finalul tensionat, reușind o revenire spectaculoasă și un succes meritat, 107-102, care ridică moralul echipei înaintea etapelor următoare din EuroCup.

După înfrângerea de debut, 90-98 cu Bahcesehir Istanbul în BTarena, campioana României demonstrează că are resurse pentru a se bate de la egal la egal cu adversarii din competiția europeană.

