U-BT Cluj scrie istorie în baschet! Va juca în Liga ABA din sezonul 2025-2026

Confirmarea a venit de la președintele lui Partizan Belgrad, care a dezvăluit vânzarea unui wild card către echipa românească.

U-BT Cluj-Napoca a reușit o mutare strategică de proporții: va evolua începând cu sezonul 2025-2026 în Liga ABA, una dintre cele mai puternice competiții regionale din Europa. Președintele clubului Partizan Belgrad, Ostoja Mijailovic, a confirmat această informație pentru publicația sârbă b92.net.

„Am vândut două wild card-uri, unul Clujului și unul Vienei, care acum se alătură pieței noastre. Așa că Liga ABA nu mai este doar o ligă regională”, a declarat Ostoja Mijailovic.

Alături de U-BT Cluj-Napoca, și formația BC Viena din Austria a primit acces în competiție, care astfel își extinde granițele dincolo de spațiul fostei Iugoslavii.

În ultimele două sezoane, U-BT a făcut pași importanți în Europa, reușind calificări în sferturile de finală ale Basketball Champions League și ale EuroCup. Participarea în Liga ABA este considerată un salt valoric, având în vedere nivelul ridicat al competiției, în care joacă deja trei echipe de Euroligă – Partizan, Steaua Roșie și BC Dubai – și două participante în EuroCup: Buducnost și Cedevita Olimpija.

O ligă regională cu influență continentală

„Este o ligă a acestei părți a Europei, având în vedere că România are 20 de milioane de locuitori și că Austria are 10-11 milioane, nu știu exact. Teritoriul fostei Iugoslavii are 17-18 milioane. Așa că acum avem o piață de aproape 50 de milioane sau mai mult, care locuiesc în zona în care jucăm”, a completat președintele lui Partizan.

Accesul în Liga ABA s-ar fi realizat în urma achiziției unui wild card, evaluat, potrivit presei sârbe, la 500.000 de euro. Formatul preconizat pentru ediția 2025-2026 ar urma să includă 18 echipe, împărțite în două grupe. Primele cinci clasate din fiecare grupă vor forma ulterior un Top 10, care se va încheia cu un play-off ce decide campioana.

În ceea ce privește participarea în competițiile interne, o posibilitate aflată în discuție este ca U-BT Cluj-Napoca să intre direct în faza de play-off a Ligii Naționale de Baschet Masculin, pentru a evita un calendar supraîncărcat.

Această mutare consolidează poziția echipei antrenate de Mihai Silvășan pe harta baschetului european și marchează o etapă nouă în dezvoltarea sportului de performanță din România.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!