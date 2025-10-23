U-BT Cluj-Napoca, victorie dramatică în EuroCup! Campioana României a învins Venezia după prelungiri

Meci nebun în BTarena: Molinar a adus victoria cu două libere în ultima secundă

U-BT Cluj-Napoca a obţinut o victorie de senzaţie în faţa italienilor de la Umana Reyer Venezia, scor 103-102 (26-22, 30-22, 15-21, 18-24, 14-13), după prelungiri, miercuri seara, în BTarena, într-un meci din Grupa A a EuroCup.

Echipa lui Mihai Silvășan a făcut o primă repriză excelentă, dominând categoric și intrând la pauză cu un avantaj de 12 puncte (56-44). În partea a doua, italienii au revenit spectaculos și au fost la un pas de victorie în timpul regulamentar.

Cu 64 de secunde înainte de final, U-BT conducea cu 87-83, dar Wiltjer și Wheatle au marcat două coșuri consecutive de la distanță, aducându-i pe oaspeți în avantaj (89-87). În ultimele secunde, Iverson Molinar a transformat două libere pentru 89-89, trimițând meciul în prelungiri.

Final incendiar: Molinar, erou la Cluj

În overtime, Venezia s-a desprins la 99-94, însă U-BT a revenit prin Molinar și Guzman, care a reușit un coș de trei puncte crucial. Italienii au preluat din nou conducerea (102-101) cu 7 secunde înainte de final, dar același Molinar a transformat alte două aruncări libere decisive, aducând victoria echipei sale cu o secundă rămasă pe ceas.

Pentru U-BT Cluj-Napoca s-au remarcat:

Iverson Molinar – 22 puncte, 4 recuperări

Karel Guzman – 17 puncte, 10 recuperări

Daron Russell – 18 puncte, 6 pase decisive

Dusan Miletic – 17 puncte, 13 recuperări

Mitchell Creek – 16 puncte, 6 recuperări

De la oaspeți, cei mai buni marcatori au fost RJ Cole (20 p, 7 pase), Jordan Parks (18 p, 8 rec) și Chris Horton (13 p, 11 rec).

Clasament Grupa A (după 4 etape):

Bahceşehir College Istanbul – 4-0 Cedevita Olimpija Ljubljana – 3-1 BAXI Manresa – 3-1 Hapoel Bank Yahav Ierusalim – 2-2 Aris Salonic Betsson – 2-2 U-BT Cluj-Napoca – 2-2 Slask Wroclaw – 2-2 Umana Reyer Venezia – 1-3 Neptunas Klaipeda – 1-3 Veolia Towers Hamburg – 0-4

Campioana României va juca următorul meci pe 28 octombrie, în deplasare, împotriva formației Veolia Towers Hamburg.