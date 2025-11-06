U-BT Cluj-Napoca, învinsă dramatic în EuroCup! Seria victoriilor s-a oprit după un meci electrizant cu Cedevita Olimpija

Campioana României a cedat la limită, 87–93, după un duel intens cu slovenii, deși a condus în ultimele minute ale meciului

U-BT Cluj-Napoca a pierdut miercuri seara, pe teren propriu, meciul cu Cedevita Olimpija Ljubljana, scor 87–93 (22–15, 17–29, 28–25, 20–24), în etapa a șasea din Grupa A a EuroCup. A fost o confruntare spectaculoasă în BTarena, unde ardelenii au fost aproape de o nouă revenire, însă finalul le-a aparținut oaspeților.

Echipa lui Mihai Silvășan venea după două victorii consecutive – cu Venezia, acasă (după prelungiri), și în deplasare la Hamburg –, însă slovenii au fost mai lucizi în ultimele minute și au gestionat mai bine fazele decisive.

După un prim sfert excelent, câștigat cu 22–15, clujenii au pierdut controlul în cel de-al doilea, când Olimpija a dominat clar jocul. U-BT a reușit totuși să revină spectaculos în sfertul trei și chiar să conducă la un moment dat cu 76–75, însă ultimele minute au adus o serie de aruncări decisive ale adversarilor.

Daron Russell, din nou liderul echipei

Daron Russell a fost, din nou, omul meciului pentru campioana României, terminând cu 21 de puncte, 4 recuperări și 7 pase decisive. Iverson Molinar a contribuit cu 19 puncte, Mitchell Creek cu 14 puncte și 4 recuperări, iar Dusan Miletic a adăugat 13 puncte.

De partea cealaltă, Cedevita a avut o distribuție ofensivă echilibrată: DJ Stewart (17 p), Umoja Gibson (15 p, 7 pase decisive), Aleksej Nikolic (14 p) și Thomas Kennedy (12 p, 8 rec) au fost principalii artizani ai succesului sloven.

Clasamentul se strânge în Grupa A

După această înfrângere, U-BT Cluj-Napoca are un bilanț de 3 victorii și 3 înfrângeri, coborând temporar pe locul 4 în Grupa A. Pe primele poziții se află Bahceșehir College Istanbul (5–1), Hapoel Midtown Ierusalim (4–2) și Cedevita Olimpija Ljubljana (4–2).

Tot miercuri, Neptunas Klaipeda a învins BAXI Manresa cu 100–87, iar Hapoel Ierusalim s-a impus la Belgrad, 90–82, în fața celor de la Bahceșehir College.

U-BT va disputa următorul meci tot în BTarena, pe 12 noiembrie, contra formației spaniole BAXI Manresa, într-un duel crucial pentru menținerea în zona locurilor de calificare.

