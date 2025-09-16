Tyler Robinson, presupusul ucigaș al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunțat marți procurorul local Jeffrey Gray, precizând că va solicita pedeapsa cu moartea, relatează AFP, potrivit MSNBC.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, și-a justificat acțiunea față de apropiații săi prin ‘ura’ vehiculată, potrivit lui, de Charlie Kirk , a declarat procurorul comitatului Utah într-o conferință de presă.

Tyler Robinson este vizat de șapte capete de acuzare, între care cel de asasinat, ‘pentru că a cauzat intenționat sau cu bună știință moartea lui Charlie Kirk în circumstanțe care au antrenat un risc mare de moarte pentru alte persoane’, a menționat procurorul.

Cele două principale capete de acuzare sunt însoțite de circumstanțe agravante ‘deoarece acuzatul l-a fi luat ca țintă pe Charlie Kirk din cauza expresiei sale politice, știind că erau prezenți copii care vor asista la omucidere’, a precizat el.

‘În urma acestei conferințe de presă, îmi voi declara oficial intenția de a solicita pedeapsa cu moartea’, a adăugat procurorul, explicând ca Tyler Robinson va rămâne, prin urmare, în arest, fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, un susținător proeminent al președintelui american Donald Trump, a fost împușcat miercuri în gât în timp ce vorbea la un eveniment în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem și a murit ulterior din cauza rănilor.

