Sub presiune după asasinarea lui Charlie Kirk, șeful FBI se apără în Congres

Directorul FBI, Kash Patel, aflat sub presiune după asasinarea comentatorului conservator Charlie Kirk, și-a apărat marți mandatul în fața Comisiei Juridice a Senatului american. În declarațiile de deschidere, Patel a transmis un mesaj ferm: „Sunt onorat să fiu al nouălea director al FBI — nu plec nicăieri. Dacă vreți să-mi criticați cei 16 ani de serviciu, o puteți face!”

Audierea, parte a controlului anual al Senatului asupra activității FBI, a fost marcată de critici privind modul în care agenția a gestionat ancheta în cazul Kirk. Patel a recunoscut erorile de comunicare după ce a anunțat inițial arestarea unui suspect, ulterior eliberat, dar a insistat că investigația rămâne solidă.

Ședința a început cu un avertisment din partea președintelui comisiei, senatorul Chuck Grassley, care a subliniat că directorul FBI trebuie să răspundă pentru felul în care instituția a acționat în această situație.

În același timp, Patel a lansat critici la adresa Departamentului Justiției pentru gestionarea dosarului Jeffrey Epstein în anii administrației George W. Bush, menționând numele fostului procuror Alex Acosta, cel care a încheiat acordul controversat de recunoaștere a vinovăției cu Epstein.

Democrații, prin vocea senatorului Dick Durbin, au anunțat că vor ridica întrebări privind concedierile recente din FBI, trecutul politic al lui Patel și modul actualei administrații de a trata cazul Epstein. Durbin a subliniat, totodată, nevoia ca ambele tabere să reducă tensiunea retoricii politice, după valul recent de violențe.

Patel va reveni miercuri pe Capitol Hill, de această dată în fața Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților, pentru o nouă audiere privind activitatea FBI.

