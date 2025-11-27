5.5 C
TVA la cel mai ridicat nivel din 2025

TVA la cel mai ridicat nivel din 2025

Economie
Actualizat:
Dana Macsim
Dana Macsim

Ministrul Finanțelor a anunțat o măsură esențială pentru micro-întreprinderi și IMM-uri, care nu face parte direct din planul de relansare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) colectată în luna octombrie a atins 13,6 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din acest an. Comparativ cu luna septembrie, TVA-ul a crescut cu 1,4 miliarde de lei, iar față de octombrie 2024, creșterea este de 2,4 miliarde lei, scrie news.ro

Potrivit ministrului, deficitul bugetar din octombrie 2025 a fost de 5,7%, în scădere față de 6,2% în aceeași lună a anului trecut. Aceasta reflectă eficiența măsurilor adoptate de Guvern în vara acestui an și confirmă tendința de reducere a deficitului anual, estimat la 8,4%. În termeni absoluți, deficitul din octombrie 2025 a fost de 6,3 miliarde lei, față de 13 miliarde lei în 2024.

Cheltuielile de personal au scăzut semnificativ, cu 629 milioane lei în trimestrul III și încă 562 milioane lei în octombrie, ceea ce duce economia totală la aproximativ 1,1 miliarde lei. De asemenea, cheltuielile cu bunuri și servicii au scăzut cu 716 milioane lei.

În schimb, investițiile și fondurile europene au înregistrat creșteri importante. Cheltuielile cu fonduri europene, inclusiv subvențiile pentru agricultură, au ajuns la 51,4 miliarde lei, în creștere cu 25%, iar cheltuielile pentru investiții au crescut cu 8,6%, de la 88 miliarde lei în 2024 la 96 miliarde lei în 2025.

Ministrul Nazare a subliniat că execuția bugetară din octombrie confirmă atât soliditatea veniturilor, cât și eficiența cheltuielilor publice, reflectând impactul pozitiv al măsurilor guvernamentale recente.

Ministrul Finanțelor a anunțat o măsură esențială pentru micro-întreprinderi și IMM-uri, care nu face parte direct din planul de relansare: 1,2 miliarde de euro credite subvenționate începând cu 2026, parte dintr-un total de 6 miliarde euro care vor fi injectați în piață prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Această măsură nu va avea impact asupra deficitului bugetar, mai spune ministrul Nazare.

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

