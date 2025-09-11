Turcia reduce rata dobânzii de referință la 40,5%

Banca Centrală a Turciei a decis joi să reducă rata dobânzii principale cu 2,5 puncte procentuale, într-o mișcare care a depășit așteptările pieței, pe măsură ce inflația continuă să dea semne de temperare, scrie AFP.

Turcia reduce rata dobânzii de referință

Anterior, banca ridicase rata dobânzii de referință la 46% în aprilie, după proteste legate de încarcerarea primarului de opoziție din Istanbul, și ulterior a redus-o cu trei puncte procentuale în iulie.

Comitetul de politică monetară a anunțat că a decis „să reducă rata la licitația repo pe o săptămână de la 43% la 40,5%”, ceea ce înseamnă o scădere a ratei de politică monetară cu 250 de puncte de bază.

CITEȘTE ȘI – Inflația urcă spre pragul de 10% în august: scumpiri accentuate și prognoze pesimiste pentru finalul anului

Datele oficiale arată că inflația anuală a scăzut în continuare, ajungând la 32,95% în august, față de 33,52% în iulie, alimentând așteptările unei reduceri a dobânzii.

Banca a precizat că, deși creșterea economică a depășit prognozele în al doilea trimestru, cererea internă finală a rămas slabă, iar condițiile de cerere continuă să fie „deflaționiste”. Prețurile alimentelor și serviciilor „mențin presiuni ascendente asupra inflației”.

De asemenea, instituția a subliniat că „așteptările privind inflația, comportamentul de stabilire a prețurilor și evoluțiile globale continuă să reprezinte riscuri pentru procesul de temperare a inflației”, promițând să mențină o politică monetară restrictivă „până la atingerea stabilității prețurilor”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.