Românii resimt din plin creșterea prețurilor în această vară, după ce rata anuală a inflației a atins în luna august 9,9%, în creștere semnificativă față de nivelul de 7,84% consemnat în iulie. Datele Institutului Național de Statistică arată că mărfurile nealimentare s-au majorat cu 10,48%, serviciile cu 9,85%, iar alimentele cu 8,92%.

INS precizează că, raportat la luna precedentă, indicele prețurilor de consum a fost de 102,10%, ceea ce reflectă o accelerare constantă a scumpirilor. De la începutul anului și până în august, rata inflației a urcat la 8,1%, în timp ce, la nivel anual, comparativ cu august 2024, nivelul s-a apropiat de pragul de două cifre. Totodată, rata medie a modificării prețurilor din ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025), comparativ cu perioada anterioară, a fost de 5,7%.

Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, avertizase încă din vară că luna septembrie va aduce o „cocoașă inflaționistă”, cu un vârf situat la 9,6 – 9,7%. „Este vorba despre impactul unor șocuri de ofertă de mare amplitudine, care singure au contribuit cu peste 4 puncte procentuale la nivelul actual al inflației”, a explicat Isărescu.

Potrivit acestuia, cea mai mare influență o are liberalizarea pieței energiei electrice, aplicată de la 1 iulie, care a adăugat circa 2,2 puncte procentuale la inflație. În plus, majorarea TVA-ului standard la 21% și eliminarea cotei reduse, cu excepția celei unice de 11%, a contribuit cu 1,6 puncte procentuale, iar ajustarea accizelor a adus încă 0,4 puncte. „Trei șocuri majore care afectează atât indicele general al prețurilor, cât și inflația de bază”, a detaliat guvernatorul, subliniind că acestea vor fi resorbite treptat în perioada următoare, dacă așteptările inflaționiste nu se vor deteriora.

Deși BNR estimează că vârful va fi atins în septembrie, instituția recunoaște că situația de la finalul anului nu va fi una confortabilă. Prognoza oficială a fost deja revizuită în creștere, inflația urmând să rămână „probabil peste 9%” la sfârșitul lui 2025, deși anterior previziunile indicau doar 4,6%. În schimb, pentru sfârșitul anului 2026, așteptările sunt mai optimiste: inflația ar putea coborî la 3%, chiar sub nivelul prognozat anterior.

Impactul imediat asupra populației este vizibil: scumpiri la utilități, produse de bază și servicii curente. Creșterea TVA, resimțită de la 1 august, are efecte în lanț asupra tuturor categoriilor de bunuri, în timp ce majorarea accizelor accentuează presiunea pe consumatori. BNR a decis să păstreze dobânda de politică monetară neschimbată, pentru a evita stimularea suplimentară a inflației.

În ciuda acestor măsuri, analiștii economici avertizează că puterea de cumpărare va continua să fie afectată, până cel puțin la mijlocul anului viitor.

