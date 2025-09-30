Magistrala 6, care va conecta Gara de Nord cu Aeroportul Otopeni, este considerată un proiect de utilitate publică și interes național

Metrorex a anunțat, marți, o nouă etapă finalizată în proiectul Magistralei 6. Al doilea tronson de tunel dintre viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa, cu o lungime de 900 de metri, a fost excavat complet de utilajul de foraj „Sfânta Ana”, potrivit News.ro

Acesta este al doilea segment realizat pe această porțiune, după ce „Sfânta Maria” a finalizat anterior lucrările pentru celălalt sens de circulație, străpungerea peretelui viitoarei stații Aeroport Băneasa având loc pe 18 august. Forajul în direcția 1 Mai a început la sfârșitul lunii mai 2025.

Utilajul TBM „Sfânta Ana” are dimensiuni impresionante: 105 metri lungime, o greutate de aproximativ 600 de tone și un diametru al scutului de 6,6 metri. Pe segmentul recent finalizat au fost montate 600 de inele de tunel, care vor forma infrastructura viitoarei linii de metrou.

După o etapă tehnică obligatorie de mentenanță, cele două TBM-uri – „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana” – își vor continua înaintarea subterană pe traseul de 6,6 kilometri dintre 1 Mai și Tokyo. De-a lungul acestui aliniament vor fi construite șase stații și tot atâtea interstații, parte din Secțiunea Sud a Magistralei 6, care va asigura legătura cu Aeroportul Henri Coandă.

„Ne bucurăm că ritmul lucrărilor se menține conform planificării. Cele două utilaje lucrează în tandem, iar fiecare etapă încheiată ne apropie de obiectivul major: extinderea rețelei de metrou către aeroport. Este un proiect complex, care va aduce beneficii reale mobilității urbane”, a declarat Mariana Miclăuș, directorul general Metrorex.

Proiectul este implementat de Metrorex împreună cu asocierea ALSIM ALARKO – MAKYOL, responsabilă de execuție, și cu supervizorul PADECO – Oriental Consultants Global – Metroul S.A. Finanțarea este asigurată din fonduri guvernamentale și surse externe.

Magistrala 6, care va conecta Gara de Nord cu Aeroportul Otopeni, este considerată un proiect de utilitate publică și interes național, conform HG 496/2017. Linia va îmbunătăți accesul către aeroport și va contribui la integrarea rețelei de transport românești în infrastructura transeuropeană.

