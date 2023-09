Tudor Buzatu, fiul “baronului” PSD arestat pentru mită, este încă secretar de stat la Guvern

Tudor Buzatu, fiul lui Dumitru Buzatu – “baronul” PSD arestat pentru luare de mită, este încă secretar de stat la Guvern, în ziua de 24 septembrie 2023.

Pe site-ul Secretariatului General al Guvernului (SGG) există și categoria “Conducere”. În această categorie, la data de 24 septembrie 2023, apar următoarele persoane: Mircea Abrudean, Adrian Țuțuianu, Petrică Lucian Rusu, Tudor Buzatu, Mihnea Claudiu Drumea. Dintre aceștia, Mircea Abrudean, care este șeful SGG, apare cu funcție echivalentă celei de ministru, iar ceilalți (inclusiv Tudor Buzatu) apar cu funcții de secretar de stat.

Secretarii de stat se numesc și se revocă prin decizie a primului-ministru. În Monitorul Oficial, actele normative publicate cel mai recent sunt cele de vineri, 22 septembrie 2023. În actele normative din 22 septembrie nu figurează niciunul referitor la eventuala demitere a secretarului de stat Tudor Buzatu.

Tudor Buzatu este secretar de stat la SGG din ianuarie 2022. El a fost numit în funcție de premierul din acel moment, Nicolae Ciucă.

Informații apărute în spațiul public susțineau că Tudor Buzatu și-a dat demisia din funcția de secretar de stat la SGG, în urma scandalului în care este implicat tatăl lui, Dumitru Buzatu. Ceea ce se știe cu siguranță este că Dumitru Buzatu a fost exclus din PSD, în ziua de 23 septembrie 2023. Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, a fost arestat preventiv, pe termen de 30 de zile, la data de 23 septembrie 2023.

În următoarele zile, probabil chiar în ziua de luni, 25 septembrie, ar urma ca Dumitru Buzatu să fie suspendat și din funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Vaslui. Suspendarea din funcția de președinte de CJ o poate decide prefectul județului Vaslui, Daniel Onofrei.

Tudor Buzatu este fiul lui Dumitru Buzatu și al Gabrielei Crețu, aceasta fiind senatoare PSD. Surse politice afirmau că, pe lângă excluderea din partid a lui Dumitru Buzatu, conducerea PSD ar fi decis și suspendarea din PSD a Gabrielei Crețu. Gabriela Crețu a avut o declarație prin telefon la postul Antena3, în care a afirmat că este divorțată de Dumitru Buzatu și a susținut că este nedrept să fie sancționată pentru o faptă comisă de Dumitru Buzatu.

“Sunt membră a Partidului Social Democrat. Suntem despărțiți de mai bine de 20 de ani și divorțați legal din 2015. Am aceeași relație pe care o au toți colegii, o relație colegială. Lucrăm împreună. De ce să fiu eu suspendată din partidul la care am construit timp de 33 de ani, în care am condus campanii, în care am câștigat eu personal cinci dintre ele? Mi se pare nedrept”, a declarat Gabriela Crețu.

Ancheta cu privire la Dumitru Buzatu este realizată de procurorii DNA. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 23 septembrie 2023, a inculpatului Buzatu Dumitru, președinte al Consiliului județean Vaslui, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită”, anunța DNA în dimineața zilei de 23 septembrie 2023.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!