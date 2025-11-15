Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care reduce retroactiv taxele vamale aplicate unor produse agricole precum carne de vită, roșii, cafea și banane.

Noile tarife se aplică începând de joi, într-un context marcat de creșteri accelerate ale prețurilor și de nemulțumirea alegătorilor față de evoluția costului vieții.

Potrivit ordinului, aceste produse sunt eliminate din categoria tarifelor comerciale „reciproce”, care variau între 10% și 50%. Măsura nu reprezintă însă o eliminare totală a taxelor existente.

Roșiile mexicane și cafeaua braziliană rămân suprataxate

Unele produse vor continua să fie afectate de taxe semnificative. Roșiile importate din Mexic, furnizor major pentru SUA, rămân supuse unui tarif de 17%.

Taxa a fost introdusă în iulie, după expirarea unui acord comercial în vigoare de aproape 30 de ani, iar prețurile au crescut rapid după aplicarea acesteia.

Situația este similară în cazul cafelei. Brazilia, principalul exportator către SUA, s-a confruntat cu tarife de 50% începând din august, ceea ce a dus la scumpiri de aproape 20% pentru consumatori în luna septembrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor din Indicele Prețurilor de Consum.

Motivație: nemulțumirea alegătorilor

Decizia Casei Albe vine după ce sondajele recente au arătat un val de frustrare în rândul alegătorilor față de economia americană, iar voturile din alegerile intermediare desfășurate în mai multe state au favorizat democrații.

Într-o prezentare a ordinului, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a explicat că măsurile vizează bunuri „pe care nu le producem aici, în Statele Unite”, menționând explicit cafeaua și bananele.

Acord comercial suplimentar cu Elveția

În aceeași zi, administrația Trump a anunțat împreună cu guvernul elvețian un nou cadru comercial ce prevede reducerea tarifelor la bunurile provenite din Elveția la 15%, de la nivelul precedent de 39%.

Tariful anterior se număra printre cele mai ridicate aplicate unei țări cu care SUA întreține relații comerciale.

