Trump, surprins discutând afaceri cu președintele Indoneziei pe un microfon deschis

Un moment stânjenitor a fost surprins luni, după ce președintele american Donald Trump și liderul Indoneziei, Prabowo Subianto, au fost auziți discutând aparent despre o afacere a familiei Trump, pe un microfon deschis, imediat după summitul din Egipt dedicat planului de încetare a focului în Gaza.

Potrivit imaginilor și sunetelor captate de camerele de televiziune, Subianto i-ar fi cerut liderului american să se întâlnească cu „Eric”, referindu-se, cel mai probabil, la Eric Trump, fiul președintelui și vicepreședinte executiv al Trump Organization.

„Ai face asta? Este un băiat atât de bun. Îl voi pune pe Eric să te sune”, i-a răspuns Trump, fără să își dea seama că microfonul era încă activ. Conversația a fost parțial neclară, însă tonul și contextul au ridicat imediat întrebări legate de amestecul dintre funcția prezidențială și interesele personale de afaceri.

Casa Albă, tăcere totală – criticii reacționează dur

Casa Albă nu a oferit un comentariu oficial, însă purtătorii de cuvânt ai administrației au declarat în trecut că activele lui Trump sunt administrate printr-un trust controlat de familia sa, iar președintele „nu are nicio implicare directă” în deciziile de business.

Totuși, organizațiile de supraveghere guvernamentală au reacționat prompt. Tony Carrk, director executiv al grupului Accountable.US, a afirmat că incidentul „demonstrează din nou că nu există o linie reală între afacerile familiei Trump și atribuțiile sale prezidențiale”.

„Președintele pare să folosească o întâlnire internațională pentru a netezi relațiile în favoarea proiectelor imobiliare ale fiului său în Indonezia”, a declarat Carrk.

Proiectele Trump din Indonezia – un context sensibil

Într-un comunicat oficial, Trump Organization a confirmat existența a „două dintre cele mai importante proiecte imobiliare din Indonezia”, lansate în 2015, înainte de primul mandat al lui Trump. „Nu este nicio surpriză că proprietățile noastre au fost menționate, având în vedere importanța lor în regiune”, a transmis compania.

Incidentul a stârnit un nou val de controverse privind potențialele conflicte de interese între activitatea de afaceri a familiei Trump și rolul său de lider global — o temă care a planat asupra sa încă din primul mandat.

